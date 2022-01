Renovar el aire en un nuevo círculo familiar

lunes 24 de enero de 2022 | 2:30hs.

Con emociones a flor de piel, distintas sensaciones y recuerdos, pero unidos por la nostalgia, un grupo de amigos retomó los instrumentos y volvió a vibrar al unísono. Big Bang es el proyecto que reúne a Juan Carlos Medina en cavaquinho, Fito Pérez en bajo, Marcelo Krioka en producción musical y teclado y Toni Domínguez producción ejecutiva y percusión.

‘‘Comenzamos sin tantas ambiciones, era una cuestión de volver a que circule por nuestro cuerpo esa sustancia que tenemos los músicos. Viste que a pesar de que vos no estés activo, cuando volvés a activarte, te das cuenta de que siempre estuvo esa llama’’, arrancó relatando Tony Domínguez sobre el inicio de la banda que remite a Batería Legal, en la que arrancaron varios de sus integrantes.

De repente la reunión de estos músicos generó algo en el público que los sorprendió y tras lanzar el primer single, ya están produciendo un segundo tema con videoclip y proyectando nuevas ideas para desarrollar en el corto plazo.

‘‘Está teniendo una repercusión que nos sobrepasó, no pensamos que iba a ser todo tan rápido.Queríamos hacer todo más tranquilo, con tiempo, organizando los shows y las tocadas, porque tenemos que ensayar y únicamente los cuatro vamos a hacer los integrantes de la banda, todo lo demás que se ve en el video, que en total creo que somos diez, son los músicos invitados’’, reflejó Domínguez sobre El mismo aire, primer tema y la nueva dinámica del grupo.

Para este primer lanzamiento el cantante invitado fue Paco Maidana y próximamente estiman se sumará una música misionera como protagonista de una nueva canción, mientras ajustan y coordinan la participación incluso de colegas internacionales.

De la misma manera, esta etapa comprende la reversión de temas en covers con impronta local, pero en carpeta hay canciones propias que esperan ver la luz. Siempre con una ideología abierta, aceptando las propuestas de los invitados.

En cuanto a qué cambió en estos años en que no tocaron juntos, Domínguez postuló que hoy la tecnología es muy diferente y eso se nota en la producción y en el estudio de Krioka, equipado con programas nuevos, equipos nuevos. ‘‘Y lo otro, lo que se puede llegar a sumar, es el sentimiento’’, profundizó Domínguez. ‘‘Por ejemplo, en el caso de Fito, el bajista, el papá era músico y siempre le decía que volvamos a juntarnos, que volvamos a juntarnos, ahora el papá falleció y ya no le puede ver y todo eso genera emociones”.

“Cada uno en su interior tiene algo. Mi papá también era músico y ese día de la de la presentación del tema, me llama mi hermana y me dice: ‘Me emocioné mucho porque me hizo acordar a papá y vos sabés que papá lloraba cuando escuchaba los temas de ustedes’. Entonces, hay todo un trasfondo más emocional’’, detalló, entendiendo que ese factor también será el que marcará la diferencia.

‘‘Cuando le metés emoción y pasión a la cosa, no puede salir mal’’, definió el percusionista.

Singles diferentes, aires nuevos, invitados diversos y energía fresca para un proyecto que recién arranca pero que arrastra experiencia y trayectoria al cosechar hits populares y pegadizos.

‘‘Le pusimos Big Bang porque según la ciencia es el estallido que dio origen al universo y nosotros consideramos que en su momento con Batería Legal fuimos precursores de este estilo acá en la zona. Y a partir de nuestro crecimiento surgieron muchas bandas a nivel local, por eso Big Bang, el origen’’, cerró Domínguez adelantando un nuevo estallido musical en la Tierra Colorada.