De las brazadas al abrazo

lunes 24 de enero de 2022 | 6:01hs.

Volver al río era una necesidad. Sumergirse, ponerse en acción, confundir el sudor provocado por el impiadoso sol con las aguas del pariente del mar que no dejan de ir hacia él. Las ganas de quedarse mucho tiempo nadando y disfrutando son fuertes, pero aunque en una carrera llegar primero no es lo único importante, no deja de ser el objetivo final. Y más aún si en la llegada, un ser querido espera con emoción y orgullo para dar un abrazo como el que recibió ayer Walter Enrique Bedoya, el más veterano de la competencia de Aguas Abiertas en el Paraná, ese abrazo que vale más que mil brazadas (más info en suplemento Más).