Recontra vale

lunes 24 de enero de 2022 | 6:06hs.

A veces el fútbol no entiende de lógicas. Cuando Guaraní fue mejor no pudo desnivelar y cuando parecía que repartía puntos con Alianza San Jorge, en la última del partido, apareció Cristian Barinaga para darle el agónico triunfo 2-1.



El camino hacia el ascenso no será fácil y ayer, en Villa Sarita, el conjunto dirigido por Carlos Marczuk dio un nuevo paso. Se puso al frente de la serie de semifinales de la región Litoral Norte del torneo Regional y deberá buscar el pasaje a la final la semana que viene en Corrientes.



La Franja salió a imponer su juego como en casi todos los partidos que jugó, pero se encontró con un equipo que no lo esperó, que intentó ganar metros en el campo de juego. Por eso hubo más espacios para Motta, Rodríguez y Roa en el medio, pero también más responsabilidad en la marca para Ardetti, Lechner y Morales.

Roa tuvo una de las primeras en Villa Sarita, pero la tiró por arriba del travesaño. Foto: Dennis Prieto

En un inicio peleado, el dueño de casa eligió atacar por derecha con el tánden Pérez-Roa y con Almirón flotando cerca del área, pero en una de las primeras llegadas, el visitante facturó.



Morales no pudo despejar con comodidad un centro y la pelota le quedó en el borde del área a Nahuel Galarza, quien con una gran volea estampó el 1-0 para los correntinos.

Flores se hizo cargo del penal y convirtió su segundo gol en el certamen. Foto: Dennis Prieto

La reacción fue casi inmediata. El Gato Motta lo puso a correr a Rodríguez a espaldas de los centrales, Carlos Báez llegó para ayudar, pero lo bajó al mediocampista y el árbitro cobró penal. Eduardo Flores se cruzó toda la cancha y cambió por gol la falta para el 1-1.



Tras el penal, tanto Guaraní como Alianza se rearmaron y buscaron manejar la pelota. Por momentos la tuvo la Franja, por momentos los correntinos y el juego se tornó trabado en la mitad de la cancha.



Alianza avisó con una buena jugada individual de Galarza, quien mandó el centro al que no llegó Antonio Báez. La Franja contestó con un centro de Rodríguez, que Manuel Roa tiró por arriba del travesaño.



Cuando ambos pudieron triangular en mitad de cancha hubo buenas situaciones, pero ninguno de los equipos estuvo fino en la definición y por eso se fueron al descanso igualados en 1.



La Franja salió con más aire a jugar el complemento. Arrinconó a su rival, le sacó la pelota y empezó a llegar con frecuencia al área de Aranda. Primero probó Tarrito Pérez y después fue el turno de Ardetti el que exigió al ‘1’ rival, pero sin la puntería justa para desnivelar el marcador.



Alianza se retrasó unos metros y Guaraní tomó el control casi total de la pelota, pero no encontró la tranquilidad necesaria para buscar los espacios. Los correntinos apostaron por la contra y, cuando salieron rápido, inquietaron a la defensa franjeada.



La visita pasó la ráfaga de ataques de Guaraní y recuperó terreno. Antonio Báez quedó solo por la izquierda, remató con potencia, pero Flores salvó la caída de su arco.



Poco a poco Alianza se replegó, pareció conformarse con el empate y la Franja no pudo traducir ese dominio de pelota en oportunidades de gol. Motta quedó aislado y el local perdió fútbol. Las llegadas empezaron a ser esporádicas y cada vez más producto del error rival, que de la asociaciones propias.



Y el que intenta tiene premio. Por eso Guaraní llegó a la victoria. Porque cuando Alianza quiso bajarle la persiana al 1-1, con más ganas que ideas, Cardozo lo encontró a Rodríguez, y el mediocampista se la dejó a Barinaga, quien solamente la tuvo que empujar para decretar el triunfo franjeado.



La Franja ganó, por la mínima, pero jugará por el pasaje a la final con una pequeña ventaja. El partido revancha en Corrientes, de la semana que viene, será igual o aún más duro que el de ayer, pero Guaraní deberá demostrar su jerarquía para seguir peleando por el ascenso.

Valsangiacomo no contó con ningún mano a mano ante una defensa férrea. Foto: Dennis Prieto