Chicos sin experiencia laboral, los que más acuden a las oficinas de empleo

lunes 24 de enero de 2022 | 6:05hs.

Un total de 38 oficinas de empleo municipales funcionan en la provincia de Misiones. Ocho abrieron en los últimos dos años y en este se sumará la de Garuhapé, con lo que se llegará a 39.



Se trata de espacios donde el municipio, la Provincia y la Nación se articulan para que principalmente chicos de 18 a 24 años puedan sumarse y conocer el mercado laboral o capacitarse a través de los distintos programas de entrenamiento laboral o en oficios que se brindan. En tanto, el empleador, al contratar a uno de estos jóvenes recibe diversos beneficios como reducción de impuestos.



“La mayoría de los que llegan a una oficina de empleo son jóvenes que están terminando el secundario o que lo terminaron y quieren acceder a un empleo digno y de calidad. En 2021 vinculamos a 18.000 jóvenes con algunos de estos programas”, contó a El Territorio Verónica Derna, responsable de la Agencia Territorial Posadas, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación.



“La mayoría de los chicos no tuvo experiencia laboral previa y esta va a ser, en muchos casos, su primera inserción laboral”, agregó.



Pero destacó que tanto empleados como empleadores se benefician. Estos últimos porque al contratar a uno de estos jóvenes, “el Estado nacional paga una parte del sueldo y la empresa tiene una reducción de las contribuciones. La empresa recibe esos beneficios y a su vez capacita a un joven y lo inserta en el mercado. Entonces, hay dos beneficiarios”.



Consultada sobre cuáles son los perfiles laborales más requeridos en la provincia, señaló: “Las empresas buscan de todo, pero por lo general hay puestos de cajero, atención al público, community manager, pero son distintos los perfiles. Por eso también estamos encarando cursos con la Escuela de Robótica y el Polo Tic, porque se requiere mucho personal relacionado a la economía del conocimiento y estamos apuntando y acompañando al perfil que busca tener la provincia, que es todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, el empleo verde. Pero también hay cursos de oficios tradicionales”.



Que el joven pueda conseguir empleo en su municipio o formarse allí es una gran ventaja que antes no tenía y le sirve para quedarse su localidad, sin necesidad de emigrar. “También buscamos generar una apertura en los conocimientos de estos jóvenes. Quizás con estos cursos cortos de oficios o de economía del conocimiento, a ellos les genera un interés después por seguir estudiando y perfeccionándose”, explicó sobre cómo se les despierta el interés por continuar capacitándose.



Por otro lado, contó que con estas 38 oficinas en Misiones se logra cubrir al 90% de la población provincial, que puede vincularse a alguno de los programas con los que se trabaja.



“Generalmente trabajamos siempre con las poblaciones más vulnerables, que son chicos de 18 a 24 años que no terminaron el secundario o que sí terminaron, porque ahora podemos trabajar con ellos a través del Programa Te Sumo. Pero también nos vinculamos con desocupados, quienes sufrieron violencia doméstica, personas con discapacidad, ahí ya no importa la edad. Y fuera de la oficina también trabajamos con cooperativas a través del Programa de Trabajo Autogestionado y el Programa de Entramado Productivo. Así llegamos a mucha población”, sostuvo.



Por último, detalló sobre algunas de las labores que se desarrollan en estos espacios.



“Las oficinas brindan una atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información sobre el mercado laboral y a través de ellas se accede con cursos de orientación, formación profesional gratuita, programas de empleo, asistencia a microemprendedores, talleres para la búsqueda de empleo y a puestos de trabajo, club de empleo joven y formación profesional que son oficios tradicionales, entre otros”, finalizó.

Más jóvenes se suman al mundo del trabajo

Desde la Oficina de Empleo de Posadas contaron que 80 jóvenes se sumarán al mercado laboral local en el transcurso de este mes. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante la oficina con diferentes empresas.



Por medio del Programa de Entrenamiento para el Trabajo, estas personas se desempeñarán en 25 comercios de la capital misionera. En consonancia, otros siete trabajadores distribuidos en seis empresas serán regularizados, por medio del Programa de Inserción Laboral.



Todos ellos egresaron de las capacitaciones que se dictan en el municipio, donde existe una variedad de talleres gratuitos para que quienes participen puedan optimizar sus competencias personales y ampliar sus conocimientos en función de la demanda local. Además, desde la Oficina de Empleo convocaron a los empresarios para que conozcan los beneficios y las herramientas con la que cuenta el municipio para fomentar el primer empleo en los jóvenes.



Para mayor información, los interesados pueden presentarse a la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en Rivadavia 1830 casi Bolívar, de lunes a viernes de 7 a 19 o comunicarse al teléfono 4426414, de lunes a viernes, en el mismo horario.

En cifras

18.000 Un total de 18.000 jóvenes pasaron el año pasado por algún programa laboral de las oficinas de empleo de sus respectivos municipios.

Jardín América: convocan a empresas a incorporarse