Madre sustituta va a juicio por abusos en un hogar de niños

lunes 24 de enero de 2022 | 6:03hs.

A más de dos años de conocerse la fuerte denuncia ante la Justicia de Puerto Rico contra una madre sustituta de un hogar de niños por reiterados hechos de corrupción de menores ocurridos durante el 2018 en perjuicio de seis chicos de entre 13 y 16 años, desde el Juzgado de Instrucción de la citada localidad se decidió elevar el expediente que investiga el caso a instancia de debate oral.



De acuerdo a lo consignado por voceros que entienden en la pesquisa, en su momento el requerimiento formal de elevación a juicio de la causa había sido presentado a finales de octubre pasado por el fiscal Héctor Daniel Simón bajo la carátula de corrupción de menores agravada.



Y luego de no presentarse oposición por parte de la defensa de la imputada, de 42 años y que continúa el proceso en una unidad carcelaria de la provincia, fue el juez Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien dispuso el cierre de la investigación.



Ahora resta establecerse fecha para que el caso sea ventilado en instancia de debate en la capital provincial.



Complicada en el caso

A principios del 2020, la Justicia local había dictado la prisión preventiva para la implicada, quien semanas antes y durante audiencia indagatoria ante el magistrado Balanda Gómez, negó todas las acusaciones en su contra.



A mediados del mismo año, desde su defensa se planteó un pedido de prisión domiciliaria, aunque el recurso fue negado.



Las acusaciones por corrupción de menores contra la imputada se conocieron a finales de noviembre de 2019 por parte de una psicóloga que trabaja en el hogar de niños donde se sucedieron los distintos hechos.



De acuerdo a la presentación hecha ante la Justicia por parte de la profesional, una mujer de 42 años que meses antes dejó de trabajar como madre sustituta en reemplazo de otra vecina de la localidad fue apuntada por seis chicos por episodios de índole sexual.



Si bien los hechos investigados sucedieron durante varios meses de 2018, en donde la “Tía” -como era conocida la acusada dentro del hogar- cumplió labores en el lugar, un año más tarde las víctimas comenzaron a romper el silencio y narrar los distintos padecimientos ante la denunciante.



Según se supo, fue en primera instancia una adolescente quien se acercó hasta la docente para contar las situaciones a las que era obligada, junto a otros menores que compartían el espacio, por parte de la madre sustituta.



A partir de esto, la denunciante indagó con los demás chicos que integraban dicho espacio y no tardó en advertir que varios de éstos también pasaron por situaciones similares. Por ello, decidió radicar la denuncia.



Días más tarde y por requerimiento del magistrado Balanda Gómez, los seis adolescentes que dijeron haber sufrido el calvario fueron entrevistados por un grupo de psicólogos del Poder Judicial en Cámara Gesell.



En dicha instancia, contaron que eran obligados por la tutora a tener contactos sexuales con sus compañeros, ante la atenta mirada de la tutora en ese momento, aunque aclararon que en ninguna oportunidad la acusada abusó o manoseó a alguno de los chicos.



A partir de estas revelaciones se dispuso un allanamiento en la casa de la sospechosa, en donde se secuestraron soportes informáticos y teléfonos celulares. Además, se dispuso el arresto de la implicada, medida que se concretó en diciembre del 2019.



Denegatoria a la domiciliaria

Transcurridos los primeros meses de su alojamiento en una unidad penal de la provincia, desde la defensa de la mujer de 42 años habían solicitado ante el juez Balanda Gómez un pedido de prisión domiciliaria.



Dicho requerimiento se basaba en un supuesto tratamiento que la mujer debía afrontar para curar problemas gastrointestinales que padecía desde hace un tiempo y que dentro de la penitenciaría no podría llevarse adelante.



Sin embargo, tras una serie de estudios elevados al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico por parte de autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) no se advirtió una necesidad urgente de tratamiento para la imputada y por ello se le negó dicho beneficio.