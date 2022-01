Wado De Pedro dio positivo de coronavirus

lunes 24 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, informó ayer que dio positivo en coronavirus, afirmó que cumplirá el aislamiento junto a su familia y llamó a “seguir cuidándose” ante la pandemia.



“Les comento que me dio positivo el test de Covid. Voy a estar cumpliendo el aislamiento acompañado por mi familia. Me encuentro bien”, expresó el funcionario en sus redes sociales.



En la misma publicación, De Pedro añadió: “¡A seguir cuidándose! Les agradezco a todos y todas la preocupación. ¡Gracias!”.



Internaron a Maqueda

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, fue internado ayer en un sanatorio porteño por una “descompensación cardíaca” y se encuentra “fuera de peligro”, informaron fuentes judiciales.



El magistrado, de 72 años, sufrió la descompostura mientras estaba almorzando con su esposa en un restaurante del barrio de la Recoleta, en Posadas y Cerrito de la ciudad de Buenos Aires, informaron los voceros.



Añadieron que al registrarse el inconveniente los custodios de Maqueda llamaron al servicio de emergencias Same, que trasladó al juez al Hospital Fernández.