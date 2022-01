Google prepara auriculares AR para competir con Meta

lunes 24 de enero de 2022 | 6:00hs.

Hasta el momento, Meta era la líder en fabricación de hardware de AR (realidad aumentada, por sus siglas en inglés) y VR (realidad virtualm por sus siglas en inglés), seguida de Microsoft con HoloLens y más recientemente Apple. Cómo era de esperar, Google no se quedó atrás.



De acuerdo con The Verge, dos contactos dentro de la compañía revelaron anónimamente que esta comenzó a acelerar sus labores para hacer un auricular AR, el cual ha sido nombrado de forma interna como “proyecto Iris”, y que podría ser terminado en 2024.



Igual que los próximos auriculares de Meta y Apple, el de Google usará cámaras orientadas al exterior para combinar gráficos de computadora con una transmisión de video del mundo real y así crear una experiencia de realidad mixta, más inmersiva que las gafas AR que ya se encuentran en el mercado.



Según revelaron, los primeros prototipos del dispositivo están siendo desarrollados en una instalación en el Área de la Bahía de San Francisco, en California (EE.UU.). Las gafas tendrán una apariencia similar a las de esquí y no requerirán una conexión atada a una fuente de alimentación externa, es decir, no tendrán cables que podrían hacer la usabilidad complicada.



Dado que el dispositivo de Google se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, aún no hay una estrategia de comercialización bien definida, lo que hace que la fecha objetivo de lanzamiento incluso pueda ser distinta a 2024.



Por lo que se sabe, el hardware funciona como un procesador personalizado de Google, similar a su teléfono inteligente más reciente, Google Pixel, y tiene Android, aunque las listas de trabajos recientes indicarían que están trabajando para darle un sistema operativo original de la compañía.



Para resolver el problema de limitaciones de energía, la estrategia que estarían viendo es la de usar sus centros de datos para renderizar de forma remota algunos gráficos y transmitirlos a los auriculares a través de una conexión a Internet.



Según trasendió, el nombre de los auriculares definitivamente no será Google Glass, recordando que en el pasado otro dispositivo con un nombre similar derivó en el uso de la palabra “glasshole” mezcla de asshole (estúpido) y glass, en referencia a las gafas.



En el pasado Google lanzó el Google Glass, en un esfuerzo por colarse en el mercado de auriculares VR, sin embargo, para 2019 desapareció. Desde entonces poco o nada se ha sabido sobre el desarrollo de este tipo de dispositivos por parte de la tecnológica y prefirió centrarse en software’s como Lens, el motor de búsqueda visual.



Sin embargo, con el metaverso en boga y la apuesta de Mark Zuckerberg en el AR y VR, con una tropa de miles de ingenieros, todos, incluidos Apple y Google han tenido que sacudir sus equipos de hardware para subirse al tren y diseñar mejores gafas que expanden la realidad.

Microsoft compró el estudio gamer Activision Blizzard

Microsoft acaba de sacudir a la industria de los videojuegos con la compra de Activision Blizzard, el estudio detrás de tanques gamer como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch y Candy Crush, entre otras.



La operación, que supone el pago de 68.700 millones de dólares, se da a conocer en un contexto crítico para la compañía de videogames, envuelta en un escándalo por discriminación y acoso a empleadas. Con esta adquisición Microsoft es la tercera empresa más grande del sector en cuanto a ingresos, solamente por detrás de Sony y Tencent.

TikTok, como Instagram y Snapchat, tendrá sus propias Stories

TikTok prepara una sección que emulará sin rodeos una de las propuestas centrales de Instagram, las Historias. La movida podría ser percibida como una suerte de revancha: en 2020, la red social propiedad de Meta-Facebook lanzó los Reels, videos breves en formato vertical idénticos a los que circulan en la aplicación de origen chino.



En agosto del año pasado circuló el rumor: TikTok tendría sus propias Stories. Pronto, la compañía radicada en el gigante asiático confirmó la especulación e informó que comenzaban a probar el formato.