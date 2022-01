Crisis en la relación de Chano y Sofía

lunes 24 de enero de 2022 | 6:00hs.

A pocos días de confirmar el noviazgo, Chano Charpentier (40) y Sofía Santos (23) ya no estarían juntos. La modelo y actriz oriunda de Mar del Plata y el músico ex líder de Tan Biónica, habían oficializado su relación por Instagram y por este mismo medio, la joven dejó traslucir que -al menos- su reciente vínculo con el artista atraviesa una crisis.



“Al ponerte en pareja asumís un compromiso de cuidar el corazón de la otra persona, si no están listos para tanta responsabilidad como poner siempre en primer lugar los sentimientos del otro, mejor quédense solos, ahorran muchas lágrimas y malos ratos”, escribió Sofía sin nombrarlo, pero en claro mensaje para Chano.