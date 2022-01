Fátima Flórez: “Las mujeres son mis más grandes seguidoras”

lunes 24 de enero de 2022 | 6:00hs.

La artista Fátima Flórez, que brilla en esta temporada de verano en Mar del Plata con “Fátima es camaleónica”, donde exhibe su talento para el humor, el baile y la imitación, reflexionó en una entrevista con Télam sobre las mayores exigencias para una artista mujer cabeza de espectáculo.



Sostuvo que no se plantea limitaciones a la hora de desarrollar un personaje, “la verdad es que no tengo muchos filtros. Para mí, el artista no tiene que pensar en estructurarse, por eso yo voy sin estructuras. Ahora hace diez años que tengo mi propio espectáculo, pero cuando empecé no era como ahora que todo avanzó y que las mujeres pudimos dar estos pasos. Antes nos costaba todo diez veces más que al resto. Era muy difícil”.



Indicó que a la mujer siempre se le exige más pero que hoy siente apoyo: “siempre a la mujer como que se le busca el pelo al huevo. También creo que las mujeres son mis grandes seguidoras, las que más me apoyan, las que me traen a los novios, los maridos y a la familia. El poder de la mujer está más presente y hay que hacerlo valer”.