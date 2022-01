La industria pyme concluyó el 2021 con crecimiento del 22%

lunes 24 de enero de 2022 | 6:04hs.

La actividad de la industria manufacturera pyme aumentó 16,1% anual en diciembre, medida a precios constantes y cerró el año con un crecimiento de 22%, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) que se difundió este domingo.



En este sentido, precisaron que frente a noviembre, tuvo un aumento mensual de 4,2%. Y con ese resultado, la industria creció 3,8% frente a 2019, con seis sectores que ya recuperaron sus niveles prepandemia y cinco que aún no.



“La producción del último mes de 2021 estuvo traccionada por el consumo de fin de año. Sectores como alimentos, indumentaria, muebles, papel, cartón y productos de caucho y plástico, explicaron el crecimiento”, indicaron desde la entidad.



Asimismo, detallaron que el uso de la capacidad instalada bajó de 74,3% en noviembre a 72,7% en diciembre, que significó un descenso del 1,6%, “que puntualmente responde a la incorporación de nuevas maquinarias en los rubros indumentaria y papel y cartón, edición e impresión. Hubo empresas que informaron además que debieron tercerizar producción para cumplir con compromisos por tener personal con licencias por contagios de Covid-19”. En relación a diciembre 2020, subió 3,8 puntos.



Según el Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip), el resultado de la producción industrial pyme de diciembre 2021, arrojó que frente a noviembre del año pasado la producción creció 4,2%, con diez sectores en alza y uno en baja (solo bajó el sector de máquinas y aparatos eléctrico e informática, -2,7%). En tanto que frente a diciembre de 2020 hubo un aumento del 16,1%, con seis sectores en alza y cinco en baja. Y frente a diciembre de 2019 se registró un incremento del 16,4% en los indicadores, con siete sectores en alza y cuatro en baja.



En el detalle, el rubro ligado a la producción de papel, cartón, edición e impresión registró un alza del 79,6% entre diciembre de 2021 y de 2020.



En el caso de la actividad de textiles e indumentaria, la suba fue del 39,9% interanual según las mediciones de Came. Madera y muebles registró en el mismo período un crecimiento del 31,6%. Caucho y plástico, por su parte, tuvo una suba del 22,6%.



Por debajo del promedio ponderado, del 16,1%, sólo registraron incrementos las categorías de producción de alimentos y bebidas (14,6%) y sustancias y productos químicos (4,6%).

En cifras

16,1% Fue el crecimiento interanual que registró la producción de pymes industriales en diciembre, comparado con el mismo mes del 2020, según Came.

3,8% La actividad manufacturera de las pymes industriales se ubicó casi cuatro puntos por encima de los valores que se registraron entre enero y diciembre de 2019.