Costos de economías regionales subieron 73%

lunes 24 de enero de 2022 | 6:04hs.

Según un informe que realizó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), los costos que debieron afrontar las economías regionales se encarecieron en un 73% durante 2021.



“El incremento en los costos que debieron enfrentar trece economías regionales de la Argentina no lograron alcanzar a la inflación anualizada”, indicaron en el reporte, al mismo tiempo que “ se reflejó una pérdida de rentabilidad por una abrupta caída de precios por falta de demanda o falta de peso exportador, hecho que contrasta con la suba que reportan los costos dolarizados y el costo de vida que fue superior al 50% anualizado”.



Coninagro, la entidad que agrupa a las cooperativas del campo, prepara regularmente un semáforo sectorial para evaluar de modo simple la situación de 19 economías regionales. En el último mes del 2021 se constataron diez regionales en rojo, dos en amarillo, y siete con nivel verde.



Según los especialistas, en el cierre del año pasado “crecieron los rojos, se reducen los amarillos y no crecen significativamente los verdes”.



En diciembre pasado, del total de producciones regionales analizadas, en 13 actividades los precios no alcanzaron a la inflación interanual acumulada: en términos de costos, 15 de las 19 actividades mostraron subas interanuales superiores a sus propios precios, lo que plantea una señal de alarma en el mediano plazo. En promedio, los costos muestran una suba interanual en noviembre del 73%, mientras que los precios sólo 47%.



En este sentido, Silvina Campos Carles, asesora económica de Coninagro, manifestó que “durante diciembre pasado se detectó mucha situación de crisis en las economías regionales, donde se combinó un amesetamiento de la demanda mundial, por ejemplo en la miel y el arroz, y también las que ofrecen su producción al mercado interno tuvieron una baja en su demanda y por lo tanto un estancamiento en el precio para el productor. Eso, sumado a que los costos que comparten tanto los granos como economías regionales, subieron todos en dólares” en los últimos meses del cierre del 2021.



Según la especialista, en diálogo con Infobae, “esta combinación dio que paulatinamente en tres o cuatro meses producciones que venían muy bien se pusieran en rojo. Entre las más complicadas se encuentran las producciones afectadas por eventos climáticos, y con precios en pesos muy por debajo del obtenido en el 2020. Con lo cual vemos que no es muy buena la perspectiva, ya que hay precios muy bajos y no da impulso a las tareas de mantenimiento. Esto sucede con el arroz, peras y manzanas”.