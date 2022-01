Alta temperatura

domingo 23 de enero de 2022 | 5:00hs.

Una semana caliente está llegando a su fin. Caliente desde lo climático, pero también desde lo político y desde lo económico. No sólo en Misiones, donde tuvimos las temperaturas más altas del año, y donde los incendios no dan tregua y obligan al gobierno provincial a implementar medidas y buscar ayuda en el orden nacional; si no que también a nivel nacional con Alberto Fernández aislado en Olivos haciendo malabares entre las internas dentro de la gestión, con la con el dólar blue disparándose y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no termina de concretarse.

En cuanto a las internas, estas llegaron hasta la Entidad Binacional Yacyretá, donde luego de una serie de rumores iniciados la semana pasada, el director por Argentina, Ignacio Barrios Arrechea presentó su renuncia, aún en análisis en manos del presidente.

En la oposición las cosas no están nada frescas, porque las diferencias entre “halcones” y “palomas” se profundizan, mientras se tratan de disimular con reuniones entre los dirigentes. Además de que todos ya están pensando en las elecciones del 2023, y eso genera algunos roces internos, que por los estilos diferentes que tiene los espacios que componen a Juntos por el Cambio, a veces parecen ser grandes temblores

Y hasta a nivel internacional la temperatura está en uno de sus puntos más altos, con una situación que a mediano plazo puede poner a la Argentina, y a su compleja política exterior, en una situación más que incómoda si es que, como algunos analistas creen, termina estallando un conflicto bélico en el oriente europeo que incluya a los Estados Unidos, Rusia y la Otan.

Economía caliente

El dólar paralelo, ese que en la teoría legal no existe, pero que en la práctica rige a buena parte de la economía de bolsillo de los argentinos, que además lo tienen como un refugio de ahorro contra la inflación, esta semana aumentó 10 pesos desde los 209 pesos que costaba el lunes pasado a los 219 que costaba este viernes. Un aumento del 20,9 por ciento en apenas cinco días. Un golpe duro para el endeble plan económico del gobierno nacional.

De la mano de esto, se conoció esta semana que para las consultoras privadas, la proyección de inflación del primer mes del año ya está cerca de los tres puntos, pero más cerca del cuatro por ciento que de bajar hasta el dos.

El aumento de la divisa norteamericana en el mercado ilegal tiene repercusión en los costos del día a día de los argentinos. Por lo que si en los próximos días el valor del viernes se consolida, podremos ver una escalada paulatina de precios en varios sectores de la economía local.

Pero, ¿Por qué se disparó así la moneda norteamericana en el mercado paralelo? En primer lugar, según los analistas, por la falta de confianza del mercado financiero internacional en la posibilidad de un acuerdo entre la Argentina y el FMI. Un acuerdo que, si hacemos memoria, el gobierno nacional esperaba tener abrochado antes del cierre del año pasado, pero que al ritmo que va genera dudas de que pueda cerrarse antes de marzo, aunque esta semana hubo un guiño de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que en la Argentina fue visto como una señal directa a nuestro país. El tema es que depende quien lo mire es una señal positiva o una señal de alerta.

Georgieva, en una videoconferencia en el marco del Foro Económico de Davos, llamó a que los países que tienen deudas con el Fondo “actúen ahora”. Y agregó que “si puede ampliar los vencimientos, hágalo. Si tiene descalces de moneda, ahora es el momento de abordarlos”.

Esto, desde la Argentina, principal acreedor del FMI, fue leído como una señal, “un guiño” que abre la posibilidad de un acuerdo para prorrogar los vencimientos. Pero la frase no sólo habla de deudas, si no también de “descalces de moneda”. Volviendo al dólar, la diferencia de valor entre el marcado paralelo de la moneda estadounidense y el mercado legal es de casi algo más del 100%. La moneda está “descalzada”, no solo con el mercado paralelo, si no que también con los demás mercados legales como los del MEP o dólar futuro.

Invierno caliente en Europa

El frío invierno del oriente europeo está pasando por uno de sus momentos más calientes, y es que esta semana asistimos a una escalada de violencia discursiva en la puja que tienen Estados Unidos y Rusia, sobre terreno ucraniano. Una escalada que parece haber mermado luego de una reunión que se realizó en Ginebra, entre los enviados de ambos países, este viernes.

Pero la semana empezó con Rusia desplegando tropas en la zona, y practicando movimientos de guerra el Bielorusia, aliado del Kremlin en su intento por copar una porción de terreno ucraniano. Y con Joe Biden “avisando” que si Rusia llegara a intentar poner un pie en suelo ucraniano “la respuesta será implacable”. Desde el gobierno de Biden aseguran que el presidente de los Estados Unidos cree que Vladimir Putin está decidido a avanzar, de alguna manera, sobre suelo ucraniano. Y desde la Casa Blanca están decididos a no dejar pasar esa actitud.

Esto, que parece suceder al otro lado del mundo, muy lejos de la Argentina. Poner a nuestro país en una situación muy complicada. Los analistas dicen que, desde la guerra de Yugoslavia, allá por el inicio de los 90, que el mundo no estaba tan cerca de una “guerra masiva”. De concretarse un conflicto bélico, Argentina quedará en una situación muy incómoda.

Es que desde la Casa Rosada, dónde ya está claro que la política exterior no es una de sus virtudes, las relaciones con Rusia son buenas y cercanas, mientras que las relaciones con los Estados Unidos son necesarias. Sobre todo por algo que ya comentamos más arriba, la necesidad de un acuerdo con el FMI. Si estalla un conflicto bélico en el oriente europeo, el mundo en guerra exigirá posturas firmes, para uno y otro lado. Argentina, más precisamente el gobierno argentino, quedará en una encrucijada.

Oficialismo caliente

Esta semana las internas del oficialismo tuvieron dos protagonistas centrales. Por un lado Luana Volnovich, la titular del Pami que desde la semana pasada está en el centro de la escena por su viaje de vacaciones a México. Por otro el hasta ahora titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Ignacio Barrios Arrechea, quien puso a disposición del presidente su renuncia, luego de que la semana una catarata de rumores de cambios lo tuviera como protagonista.

Mientras tanto, Alberto Fernández debió seguir los pormenores de lo que pasaba en su gobierno, y en el mapa político de su espacio, desde la Quinta de Olivos, por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19. Es que la moza que le sirve el desayuno, dio positivo esta semana. Esto llevó a que la definición sobre el futuro de Volnovich, que se iba a delinea en una reunión entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, quedara en suspenso. Al igual que el futuro de Barrios Arrechea, que se iba a analizar en una reunión con funcionarios del área energética.

Sobre la salida de Barrios Arrechea, afirman desde su entorno que tomó esta decisión luego de que la semana pasada comenzaran a circular rumores a cerca de su posible salida de la entidad. Ante esto, el titular de la EBY habría decidido así enviar al presidente una carta en la que le agradece la confianza, tanto al Presidente como a la vicepresidente Cristina Fernández, y pone a disposición su renuncia como mecanismo para destrabar una escalada de rumores que generen desgaste en la gestión nacional.

Así, quienes conocen a Barrios Arrechea manifestaron que no hay una causa determinante concreta para que haya puesto su cargo a disposición. Y que las múltiples versiones y operaciones de la semana pasada, lo habrían motivado a presentar la renuncia para no ser un escollo en las políticas nacionales, por eso habría preferido que decida el ejecutivo nacional su continuidad o no en el cargo.

Esta semana, además, volvió a cobrar protagonismo la vicepresidenta Cristina Fernández, quien en una carta hecha pública en redes sociales comparó la pandemia del Covid-19 con lo que ella llamó “la pandemia macrista”. A la que identificó como la responsable de los problemas económicos que acarrea el país.

Verano 2023

Van apenas 23 días del 2022 y en Juntos por el Cambio ya empiezan a pensar en el próximo verano, previo a la elección presidencial. Es que en la oposición tiene la mira puesta en las próximas elecciones generales, más que en el rol que les toca asumir en esta dura actualidad como oposición responsable.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y los demás dirigentes de Juntos por el Cambio parecen estar más preocupados por sus intentos de ser presidenciables que por el aporte que, desde sus lugares, podrían hacer a la realidad actual.

Esta semana se tomaron un tiempo para limar asperezas, en una reunión entre Morales, Larreta y Bullrich.

Saldades las diferencias, por ahora, comenzaron abocarse, cada uno desde su lugar, en planificar el futuro con miras puestas a las elecciones del próximo año. Esto llevará a que, los interesados en disputar el sillón de Rivadavia desde la oposición, en los próximos meses, comiencen un raid de visitas por las provincias.

Misiones arde

Esta semana Misiones vivió su semana más calurosa en lo que va del año, con sensaciones térmicas que llegaron a superar los 45°C. Ese calor, más la falta de lluvias que lleva meses, provocó un cóctel dañino. El fuego y la sequía están destruyendo parte de la producción misionera, tanto del sector forestal como del Agro.

Cientos de hectáreas de monte están sufriendo el embate de las llamas que no dan tregua a los bomberos misioneros. Bomberos especializados en materia forestal, un escuadrón especial que fue creado por el gobierno de la provincia el año pasado, tras haber sufrido a finales del 2020 una serie de incendios forestales que afectaron una porción importante de la reserva Yaboty entre otras cosas.

Ese escuadrón especial cuenta con bomberos especialmente preparados para combatir incendios forestales, apoyados por equipamiento específico y hasta un helicóptero preparado para la ocasión. La preparación de estos equipos, según indican desde La Rosadita, es lo que permitió que más allá de la situación, los incendios estén bajo control y sin haber sufrido víctimas.

Por otro lado, la sequía también está generando serios problemas en el sector productivo, sector que ya perdió buena parte de la producción de la yerba y el te, además de otros productos de la tierra colorada. Y hasta la ganadería se está viendo afectada, y los propietarios de animales se están viendo obligados a malvender su producción debido a la situación.

Como herramienta para paliar esta situación, y dar una mano al sector agrícola, uno de los engranajes de la economía misionera, el gobierno provincial presentó hace algunas semanas una serie de líneas de créditos blandos. Esta semana se entregaron los primeros créditos, con los que los productores buscarán soluciones para paliar la situación. Los beneficiarios fueron productores de las localidades de Bonpland, San Pedro, Fracrán, Dos de Mayo, Arroyo del Medio y Oberá.

En busca de más soluciones para estos, y otros, temas, esta semana la conducción del gobierno provincial, con varios ministros como acompañantes, se instaló por varios días en Buenos Aires con el objeto de negociar con funcionarios nacionales en búsqueda de recursos y beneficios para Misiones. Media docena de ministros nacionales recibieron carpetas, expedientes y documentos con pedidos de obras y fondos para traer a Misiones. Según los funcionarios misioneros en principio todos dieron respuestas positivas a los reclamos.