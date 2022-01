La viuda del Pájaro Cantero amenazó al fiscal Edery

domingo 23 de enero de 2022 | 6:03hs.

La viuda del ex líder de la narcobanda Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, imputada ayer junto a su hijo de 18 años por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, pidió durante la audiencia que dejen de “agarrársela” con su familia y le advirtió al fiscal Matías Edery que “esto no va a quedar así”, por lo que el funcionario judicial le respondió que lo tomaba “como una amenaza”.



El cruce de palabras se dio entre Lorena Verdún, acusada por poseer un arma sin documentación, y el representante del Ministerio Público ayer a la mañana en el Centro de Justicia Penal, ante el juez Alejandro Negroni. La mujer dijo que para la justicia “siempre son los Cantero” y pidió que dejen de “agarrársela” con su familia, tras lo cual se dirigió a Edery: “Le digo al fiscal que esto no va a quedar así”.



“Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza”, fue la respuesta del fiscal.



Durante esa audiencia también fue imputado Uriel Luciano Cantero por la tenencia ilegal de ese armamento que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, calificó como “un altísimo poder de fuego”, informaron a Télam fuentes judiciales.



Lucho Cantero (18), como se lo conoce, fue imputado por extorsión y amenazas coactivas, y tenencia ilegal de armas tras ser acusado por el fiscal.



Tanto a Verdún como a su hijo le dictaron la prisión preventiva por el término de dos años, añadieron los voceros.



El martes pasado durante un operativo que consistió en una veintena de allanamientos, principalmente en el barrio 17 de Agosto, territorio dominado por Los Monos, confiscaron un arsenal en el domicilio del joven Cantero.



Durante los procedimientos dispuestos por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, fue secuestrado un total de 25 armas, 24 de las cuales estaban en poder del hijo del Pájaro, asesinado en mayo del 2013.



Además, las fuerzas confiscaron en el domicilio del joven un total de 3.500.000 de pesos y una gran cantidad de municiones.



Voceros de la justicia confirmaron que la clave para dar con el armamento fueron una serie de publicaciones que realizó Lucho en sus redes sociales (Instagram y WhatsApp), en donde exhibía un arsenal acompañado de un texto en el que mencionaba “por si las moscas”.



Asimismo, Lucho es el principal sospechoso de ser dueño de un fusil FAL que las fuerzas retuvieron durante la madrugada del viernes a cuatro jóvenes, por lo que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe se mostró asombrado por el “altísimo poder de fuego” de la banda.