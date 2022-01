Eldorado aplica sanciones por consumo no esencial

domingo 23 de enero de 2022 | 6:04hs.

En Eldorado está vigente la ordenanza que establece la emergencia hídrica. La ciudad cuenta con una planta de potabilización que toma el líquido del Arroyo Piray Miní, que se encuentra bajo en cuanto a su caudal, que produce alrededor de 800 metros cúbicos hora, que no alcanza a cubrir la demanda de toda la población en las horas pico.



Además se está en la puesta a punto final de otra planta de tratamiento, ubicada en barrio Pinares, destinados a proveer de agua al sector oeste de la ciudad, que es el más perjudicado.



Desde la Cooperativa local se viene alertando desde hace tiempo sobre la situación y pidiendo a la población un consumo más responsable, ya que la capacidad de producción de la planta de tratamiento no alcanza a cubrir la demanda.



La emergencia prohíbe el riego de parques y jardines, veredas y calles, la carga y recarga de piletas de todo tipo, el lavado de vehículos en domicilios particulares, la limpieza de piletas sin reciclar el agua y el uso de piletas de lona sin tratamiento de reciclado del agua, así como la prohibición de todo tipo de consumo que no sea esencial para la higiene personal y de los alimentos.



Las sanciones dispuestas para los infractores van desde las 50 unidades fiscales hasta las 500, aumentando en caso de reincidencia.