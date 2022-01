Municipios en alerta por el desabastecimiento de agua

domingo 23 de enero de 2022 | 6:04hs.

El 30 de diciembre último, la provincia prorrogó la emergencia hídrica en todo el territorio. Es que la extrema sequía tiene en vilo a las cooperativas y a la comunidad en general. La prórroga fue por seis meses y mientras tanto se siguen intensificando acciones para proveer agua a los vecinos, aunque muchos ya sufren el desabastecimiento.



Varias de las localidades también declararon la emergencia a nivel local, como el caso de Aristóbulo del Valle. Otras no lo hicieron, pero igualmente llevan adelante labores para paliar la situación, como Capioví que se suministra desde el arroyo homónimo y Ruiz de Montoya, desde el Cuña Pirú.



Tanto intendentes como cooperativas buscan soluciones urgentes, aunque la falta de lluvias y el intenso calor dificultan el panorama. Un caso particular se dio en Oberá, donde además del contexto de sequía, varios barrios se quedaron el último lunes sin agua potable tras la rotura de un acueducto principal.



Desde la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), informaron que se trabajó en la reparación de la avería del acueducto del arroyo Bonito para devolver el servicio lo antes posible, aunque la provisión fue normalizándose recién entre el miércoles y el jueves. Sin embargo, ayer nuevamente advirtieron el registro de fallas eléctricas en la estación transformadora dependiente de Línea 25 de Mayo, que abastece el sistema del arroyo Bonito, lo que imposibilita el normal abastecimiento de la planta. Por eso, solicitaron la racionaización.



En Posadas, en tanto, también esta semana se registraron faltantes en los barrios. Desde Samsa aseguraron que “hay momentos de baja presión en el suministro porque se registraron cortes de energía eléctrica en estación de producción y bombeo que afectaron al servicio. Eso imposibilita que en algunos momentos carguen los tanques”.



“A esto se suma el consumo muy alto debido a la ola de calor que estamos atravesando”, agregaron.



Alerta y preocupación

“Es preocupante la situación de la falta de agua, en las colonias no tienen agua ni para el consumo humano”, comentó el intendente de Panambí Rosendo Fuchs a El Territorio. El mandatario hizo un análisis y destacó que gracias a la obra del acueducto del arroyo de paraje Chico Alférez y del Río Uruguay, la zona urbana cuenta con agua potable. En diferentes colonias, como ser Paraje Tomás Guido, El Pedregullo, en el km 8 y Km 15, entre otros, los colonos no tienen agua para el consumo, los pozos perforados se secaron y el municipio lleva agua con camiones durante la semana. “Estamos haciendo el acarreo, son dos camiones, uno de 8 y el otro de 6 mil litros,, y se trata de llegar a todos, casa por casa ”, reconoció el alcalde. Se suman los arroyos como el Paca y otros internos que se secaron, como también los bebederos que se hicieron para la reserva. El sector urbano de Panambí tiene el agua potabilizada desde el arroyo del Paraje Chico Alférez desde noviembre del 2019 y el intendente gestiona fondos para lograr nuevos pozos perforados.



En Montecarlo, en tanto, se mantiene el servicio con cierta normalidad utilizando alternativamente las dos tomas de agua. En los últimos días se comenzó a observar ya con más preocupación que el arroyo Itacuruzú, donde se encuentra la toma principal, está disminuyendo su altura en forma alarmante. Por ello, la ciudad está en situación de alerta que podría tornarse en emergencia de persistir la falta de lluvias.



En la Colonia Guaraypo desde esta semana se tuvo que comenzar a sectorizar la distribución de agua, alternando cada 24 horas entre los dos sectores en que se divide la distribución, porque bajaron los caudales de los tres pozos perforados con que cuenta la zona.



En El Alcázar la situación es crítica, con emergencia hídrica declarada por el Concejo en diciembre, tres bombas de perforaciones están sin operar por falta de agua y los otros pozos activos lo están haciendo en forma intermitente, bombeando sólo algunas horas por día porque cortan las protecciones de los motores por la falta de agua.



De la misma manera, Jardín América declaró la emergencia el último domingo, ya que el arroyo Tabay se encuentra con poco caudal. Además, Puerto Leoni cuando finalizaba diciembre declaró la misma situación, municipio que cuenta con perforaciones y se abastece desde allí a los vecinos de la localidad.De igual forma, Santo Pipó también declaró la emergencia, localidad que provee el servicio de agua potable desde el arroyo Ñacanguazú.

Con la información de corresponsalías Panambí, Aristóbulo, Montecarlo y Capioví