Desazón por las muertes de plantas y animales en las chacras misioneras

domingo 23 de enero de 2022 | 6:04hs.

En pocas semanas, desde que arrancó enero, el escenario con la falta de lluvias en la provincia se volvió caótico. Ya en diciembre la situación era difícil, pero en forma reciente se comenzaron a ver los mayores estragos que la falta de humedad, el calor intenso y el impacto solar (propiciando incendios) generaron juntos sobre las localidades misioneras.



Entre los cultivos sorprendió encontrar plantas de yerba mate de más de 20 años totalmente secas en la zona de Andresito. Y entre los últimos datos desesperantes los productores señalan la falta de agua en las chacras, con aguadas y tajamares que se secaron cambiando el paisaje de muchas zonas.



“Entre Navidad y Año Nuevo comenzamos a recorrer los yerbales y vimos que empezaron a morir muchas plantas. Yo tengo plantas de 20 o 25 años que se secaron completamente, pero hubo más mortandad en plantas jóvenes”, comentó semanas atrás Jonás Petterson, productor yerbatero y director representante de productores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).



Con posterioridad desde el sector confirmaron, en varias zonas, la muerte de muchas plantas, en especial realizadas en los últimos dos años donde se estimó una pérdida cercana al 100%. Entre la desesperación por ver morir a sus yerbales se contó que incluso algunos productores realizaron el corte de hojas para vender parte de su producción. Una medida desesperada que provocaría una mayor mortandad.



Otro dato sorprendente se apuntó con la situación de los teales, que detuvieron su brotación en plena temporada de cosecha. E incluso se empezaron a ver en varias zonas plantas completamente secas. La situación, según se explicó, es muy poco frecuente. Es que la extensa raíz de los teales, les permite a las plantas sobrellevar muy bien los periodos de sequía.



“Sí hay cuadros enteros que quedaron secos. En zonas muy pedregosas, hay plantas totalmente secas. Es algo muy raro porque la planta de té es muy noble y cuesta mucho que sequen o mueran. Pero hoy cómo la seca está castigando, es terrible”, comentó la semana pasada Jonathan Klimiuk, productor tealero y yerbatero en Campo Grande.



Entre los productores de cítricos se apuntó que la extendida sequía promovió un crecimiento mucho más lento de las frutas. “Lo que más se afectó ahora es la mandarina okitsu, que es lo que mejor sale acá en Misiones. Es una fruta primicia que anda muy bien, porque cuando no hay mandarinas, sale la okitsu a fines de febrero. Pero ahora no se va a llegar a desarrollar bien y también hubo mucha fruta que se quemó por lo fuerte que estaba el sol”, explicó el productor Diego González de 25 de Mayo. Apuntó que el menor tamaño y los daños del sol sobre la fruta se traducirán en precios más bajos para los productores en los próximos meses.



En tanto desde las ferias francas de Posadas se apuntó que casi el 70% de los productores habían dejado de venir. Se explicó que en muchos casos hubo colonos que perdieron todo y les demandará un tiempo volver a recuperarse por los golpes de la sequía y también por intensas tormentas.



Hacienda sin comida ni agua

“Con los maíces, la verdad no dieron nada. Estuvimos sacando un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea en los maíces que dieron algo, el resto se perdió directamente. La verdad que no vale la pena pasar la máquina porque no cubre los costos. Así que la producción de granos a nivel zonal, la evaluación es que no hay granos. El año pasado hubo gente que llegó a vender sus maíces, pero este año no hay nada, se debe traer de afuera para dar de comer a los animales”, comentó el productor de Andresito, Matías Chamula.



Recordó que el gobierno provincial los asistió recientemente con una carga de maíz para hacer un fondo rotatorio y vender a los productores de una forma más económica. “Es una ayuda, el maíz se vende a 32,50 pesos por kilo. Es más accesible, pero igualmente representa un costo para el productor que hoy está muy complicado. También algunos están comprando algo de alfalfa de otras provincias para dar a los animales. Es una solución para el que tiene todavía las condiciones económicas como para comprar alimento”, consideró.



Se explicó en tanto el drama de algunos productores que deben vender anticipadamente a precios bajos gran parte de su hacienda. Esto debido a que se quedaron sin agua o pasturas en sus propiedades. En este tema, el subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Rodríguez, aconsejó “hacer el menor movimiento posible de los animales y revisar las categorías en el momento de venta. Priorizar los animales menos productivos como las vacas vacías o por ahí novillos pesados. También generar acciones concretas como el destete precoz, en donde se le quita requerimiento al vientre y al destetar es más fácil dar de comer al ternero y no a la vaca. En estas acciones es muy importante que el productor tenga un asesoramiento técnico para tener el menor impacto económico negativo”, apuntó el también médico veterinario.



Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera de San Vicente, Mauro Dengler, informó que en su región la situación se complicó mucho porque además de los estragos de la sequía hubo productores que sufrieron incendios. “Hay productores que perdieron su plantación de maíz, otros perdieron casi toda su yerba que se plantó este año y hasta plantas adultas. Tampoco hay pasturas para los animales, así que todo se complica”, comentó y apuntó como reflexión “hoy sería importante la posibilidad de que los productores reciban como subsidio algo de alimento. Hay productores que tienen los animales en muy mal estado porque venimos de varios meses sin agua. Hay gente que no tiene agua ni para tomar”, analizó. Y remarcó que “hay gente que perdió todo por los incendios, se quemó su plantación y se murieron sus animales también. Se les quemó casa, galpón, pastura, potreros. La estamos pasando mal, es un momento muy difícil”, resumió.



La mortandad también en pollos

La sequía también avanzó sobre proyecto agroecológico de Wanda afectando casi el 100 por ciento de la producción, además de la mortandad de pollos.



El camping agroecológico de Wanda se inició en el 2018 en el marco de un proyecto que busca trabajar con el reciclado y a la vez dar otra alternativa a jóvenes que decidieron quedarse en las chacras para seguir produciendo alimentos. El proyecto fue avanzando pero hoy sienten un retroceso en la parte productiva por la falta de agua y la sequía. “Estamos pasando la mil y una, se están muriendo las plantaciones, hay fuego por todos lados, se están secando los pozos así que bien complicados”, apuntó el presidente de la Cooperativa Integral Limitada de Wanda, Samuel Doichele.



La sequía y las altas temperaturas afectó también la producción de pollos, si bien tienen ventiladores, agua, etc, igualmente se mueren.



“ En el caso de cultivos algunos perdimos el 100%, se perdió, ananá dio 30%, la yerba está muriendo el 90 % de la recién plantada y 10% de las plantas grandes, el maíz 100%, hortalizas todo lamentó Doichele.

Asistencia a productores con alimentos

En Andresito se entregó maíz para hacer un fondo rotatorio de granos.

El subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Rodríguez, recordó que están llevando acciones para bajar el impacto de la sequía. “A partir de la declaración de Emergencia Agropecuaria por Nación tendremos la posibilidad de obtener recursos para paliar la situación, sumado al aporte del gobierno de la provincia que ya movilizó 150 millones de pesos para los productores, tanto en créditos para provisión y mantenimiento de red de agua, tomas de bombeo, redes de distribución. Así como también la entrega de granos a las asociaciones ganaderas”. Detalló que la entrega de maíz “se realiza en dos modalidades según decidan las asociaciones. En subsidio directo para que repartan a los productores o con la posibilidad de hacer un fondo rotatorio para vender el grano al precio de costo y volver a comprar el alimento a un precio más bajo”. También recordó que hace dos años realizan con los productores en plantas de conservación de granos. “Hace dos años trabajamos en el almacenamiento de granos de maíz y soja. En la zona Andresito hemos fortalecido la cooperativa Itatí con silos de maíz, secadoras de granos. También se hicieron inversiones en San Antonio, San Pedro, Alba Posse para que los productores puedan comprar granos en cantidad y acceder a mejores precios y para prepararse para eventos tan difíciles como el que que estamos pasando”, dijo.

Con la información de corresponsalía Montecarlo

El 80% de la superficie agrícola del país está afectada

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) realizó un análisis de la situación a nivel país y determinó que 8 de cada 10 hectáreas están afectadas por la sequía, es decir que alrededor del 80% de la superficie agrícola nacional tiene algún grado de impacto.



En consonancia con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, desde Coninagro indicaron que prevén hacer un aporte para prevenir y gestionar los efectos de las sequías, entre otras metas como lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, además de promover la agricultura sostenible.



Tanto las estimaciones de producción como de impacto económico, aún son muy prematuras. En tanto, casi no hay estimaciones de rendimientos, y los que hay, muestran pérdidas puntuales de un 50% respecto de los rindes promedio. Ante este panorama, Coninagro solicitó la actualización y optimización de la Ley de Emergencia.



Según un relevamiento de dicha Confederación - con datos provistos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - son 23,8 millones de hectáreas las que se encuentran en algún grado de sequía a enero 2022. Ello equivale, aproximadamente, a 8 de cada 10 hectáreas afectadas.



Por su parte, la descripción del estado de los cultivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires da un panorama más moderado: sólo 29% de la soja se encuentra en estado regular/malo, mientras que la superficie regular/sequía se estima en 60%; para el maíz los valores son mayores: 36% en condición mala/regular con una menor superficie afectada, 53%.



“Hablamos más de expectativas y estimaciones que de números fidedignos. De todos modos, nos da un panorama y contextualiza”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación, respecto a los datos que recoge la entidad.



“El cuadro de situación es tan dinámico que hay zonas que ya están en proceso de recuperación y otras que empeoran. Sí hay mayores certezas en relación a los cultivos más afectados, que son maíz temprano y soja”, aseveró el dirigente.



Respecto al reclamo de actualizar la Ley de Emergencia 26.509, afirmó que “desde que entró en vigencia en 2009, la ley cuenta con el mismo fondo como herramienta para gestionar mitigación, gestión e impactos de las emergencias agropecuarias, lo que brinda escaso margen de maniobra”.