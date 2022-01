Con seis homicidios, enero ya es uno de los meses más violentos desde 2018

domingo 23 de enero de 2022 | 6:03hs.

Aún le quedan ocho días al mes de enero, pero la tendencia en materia de homicidios en Misiones ya muestra cifras muy desalentadoras. Es que en lo que va del año, seis crímenes ocurrieron en distintas partes y circunstancias, situación que queda expuesta con las estadísticas de años anteriores.



Por ejemplo, si se hace un corte desde 2018 a la fecha, el 2022 ya se ubica en el primer lugar. Cuatro crímenes ocurrieron en los primeros 31 días del 2018, 2019 y 2021; mientras que durante enero del 2020 sólo se registró el homicidio de Ismael Domínguez (64) en El Alcázar, el día 21.



Por otro lado, la cifra se acerca a los meses con mayor cantidad de asesinatos en los últimos años: el año pasado el mes con más muertes violentas fue noviembre, con 7, cifra a la que se llegó en diciembre del 2020, durante el primer año de pandemia. En tanto, diciembre también fue el mes con más muertes en 2019, con 8.



Los hechos

La sangrienta seguidilla empezó la madrugada del 3 de enero, en un bar ubicado sobre la costa del Uruguay, en la localidad de El Soberbio. La víctima fue identificada como Alberto Alvez Da Costa (33), de profesión camionero, quien fue encontrado malherido en el baño del local Bar do Jair.



Por el hecho permanece detenido Julio D.C. (55), un empleado de la municipalidad con varios antecedentes por violencia. El hombre ya fue trasladado al Juzgado de Instrucción de San Vicente para completar la audiencia indagatoria, donde se abstuvo y fue imputado por homicidio simple.



Por este hecho, según diversas fuentes ligadas al caso consultadas por El Territorio, la Justicia tiene un elemento clave: el crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. Allí se ve como el agresor siguió a la víctima hasta el baño y le asestó una puñalada en el abdomen.



El día 6, en tanto, se produjo el segundo de los crímenes del 2022 y el primero de los tres que se registraron en Posadas, la jurisdicción con más hechos al momento. Mario Torres (61) fue atacado a golpes durante la noche, cuando intervino en disturbios en la casa de su ex suegra en el barrio Los Paraísos.



Por el hecho hay seis detenidos, entre ellos Claudia E. (37), hermana de su ex pareja. La mujer está señalada por empezar la gresca: se presentó de forma violenta a la casa de su madre, Elma Benítez (86) y empezó una pelea con su hermana y sobrinos, hijos de la víctima.



Según lo reconstruido hasta el momento, en determinado momento salió afuera con un cuchillo y fue ahí donde empezó el tumulto. Su pareja, aún prófugo, le había lanzado un botellazo y otros jóvenes intervinieron en su defensa y le propinaron una brutal golpiza. El hombre fue asistido, pero no resistió las heridas sufridas.



Un día después, el viernes 7, fue atacado con un arma blanca Mauricio Ezequiel Morais en el barrio San Jorge de Posadas, conocido como La Tablada. El joven falleció en el Hospital Madariaga el domingo cerca de las 23.30, a causa de un shock refractario.



Los detenidos son Eduardo Ariel F. (26) y Lorena Marisol C.DS. (25), quienes fueron apresados por la Dirección de Homicidios en horas de la tarde del lunes, horas después que se conociera el deceso de la víctima. Estaban en un alquiler por día detrás de un supermercado mayorista ubicado sobre la ruta nacional 12. Al parecer, habían elegido ese lugar porque no los conocía nadie.



Según detallaron fuentes ligadas a la pesquisa, el joven es quien le habría asestado la estocada mortal, mientras que a la joven se la señala como quien le facilitó el arma e incluso instigó a que lo hiriera. “Hincale, hincale”, habría dicho según los testimonios recolectados. Ambos están imputados por homicidio simple y se abstuvieron de declarar en la indagatoria.



El más complejo y el más violento

Entre los seis casos mencionados, tal vez el más complejo es el de Fabián Caballero Irala (22), oriundo de Capitán Meza, localidad paraguaya ubicada a la altura de Colonia Oasis y Puerto Leoni. El joven murió en el vecino país, pero las investigaciones apuntan a que fue herido de bala cuando estaba arribando a Argentina de forma ilegal en un bote.



El hecho ocurrió el 10 de enero y los señalados por el hecho son efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes sorprendieron a la embarcación cuando llegaba a un puerto clandestino en Colonia Oasis. Quienes iban con Caballero Irala expresaron que la fuerza lo recibió a los tiros, mientras que la versión de los federales es que al querer retenerlos e identificarlos hubo un forcejeo y fue entonces cuando se accionó el arma.



Por el hecho interviene la Justicia Federal de Oberá, que ordenó las pericias a Gendarmería Nacional. La Fiscalía Federal analiza la prueba y debe decidir si llama o no a indagatoria a tres efectivos, quienes formaban parte de la comisión que había salido a patrullar esa noche. Uno manejaba una embarcación y no habría estaba al momento de la secuencia que terminó en muerte. Ninguno está detenido.



El sábado 15 de enero José Carlos Amado (60) fue hallado asesinado a golpes en una olería ubicada detrás del Club de Camioneros, en la zona de Itaembé Miní. “Hace unos tres meses o cuatro que estaba trabajando con nosotros, él me vino a pedir para vivir y se desempeñaba como sereno. Pero no conozco a su familia. Nunca trajo junta a este lugar, a nadie, él era evangélico, sólo se iba de acá cuando iba a la iglesia”, recordó Roque Rodríguez, dueño del lugar.



Los delincuentes se llevaron un chancho y una batería, según la reconstrucción de los hechos. Al momento hay tres detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción Uno que preside el juez Marcelo Cardozo, interviniente en los tres casos ocurridos en la Capital.



Se trata de Mauro D.(23), conocido como Sonrisita, un ex empleado de la olería que recientemente fue despedido y que al parecer había jurado vengarse del propietario del lugar; su hermano Alexander Gabriel (26), quien había sido visto con la víctima y Sergio C. (50), cuyo DNI fue hallado en la habitación donde dormía el fallecido. Fueron imputados por homicidio doblemente agravado por ser en ocasión de robo y por el uso de arma.



El último crimen del que se tiene registro, en tanto, ocurrió en Dos Hermanas y se trata de un hecho con una saña de la que no hay muchos antecedentes. Juan Bautista De Lima (52) fue acribillado en un camino vecinal de El Palmital mientras se movilizaban en su motocicleta. Recibió 19 disparos, según la autopsia.



Por el hecho hay un detenido, Faustino P. D. S., de 24 años y conocido como ‘Cabeludo’. El hombre fue señalado por la concubina de la víctima, Silvana F. (23), quien dijo que el joven había amenazado de muerte a Bautista De Lima en Navidad por una disputa de terrenos. Podría ir a declarar el martes.



En resumen, por los casos mencionados hay trece personas detenidas y sólo por la muerte del extranjero Caballero Irala no hay personas tras las rejas, aunque por ese caso ya hay tres funcionarios identificados.

En cifras

38 El 2021 culminó con 38 hechos de sangre en todo Misiones, lo que significan 14 menos que el año anterior (52).

El polémico caso de San Javier en 2018

Entre los hechos contabilizados del 2018 se encuentra la muerte de José Yonathan “Yoni” o “Casqueño” Machado (21), quien falleció ahogado en San Javier.



Por el hecho llegaron a juicio por homicidio simple los hermanos Carlos Horacio “Titin” (26) y Miguel Ángel Machado (22).



La hipótesis planteada por la fiscalía de Alem indicaba que los hermanos Machado habían tenido un encontronazo con la víctima, a quien bajo intimidaciones con un machete y una gomera luego impidieron que saliera del agua para no ahogarse, lo que finalmente terminó ocurriendo esa tarde del 4 de enero de 2018 en una zona conocida como Puerto Yacaré.



Sin embargo, en 2020 el Tribunal Oral Dos de Posadas determinó su absolución por el beneficio de la duda.