La obra de Mónica Millán, en seis salas de arte de Buenos Aires

domingo 23 de enero de 2022 | 6:00hs.

La artista misionera Mónica Millán expone actualmente en seis museos y galerías de Buenos Aires, ciudad en la que se radicó hace 17 años y tiene su taller.



La naturaleza, lo cotidiano, la comunidad y el territorio, la mujer con sus luchas y saberes están presentes y atraviesan la obra de Millán, que se expresa mediante el dibujo, pintura, bordado, tejido, teñido de telas, instalaciones entre otras técnicas y recursos.



“Yo siempre le huyo a los encasillamientos, no me gustan porque limitan, yo soy una artista que en base al proyecto elijo una técnica o un material para expresar lo que busco expresar, las etiquetas de cualquier tipo son para condicionar y prefiero ir por otro lado”, relató Millán en una entrevista con El Territorio durante su estadía en Posadas, donde pasó parte de este tiempo en pandemia para estar cerca de su familia.



Hija de una tierra de fronteras permeables y exuberante en colores y vida, esta difuminación de lo establecido, de “lo estanco” le resulta un ejercicio natural y constante: “No veo diferencia entre arte y artesanía”, planteó y lo mismo su trabajo tiene lugar en el taller en solitario como “en el afuera” en comunión con otras voces y corporeidades. Tradición y rupturas, legados y umbrales, permanente relectura comprometida del presente.



De la niñez en su San Ignacio natal, en una casa de puertas abiertas que respiraba creatividad, Millán contó que guarda “los recuerdos más hermosos”. Sus abuelos organizaban la feria del pueblo, su madre enseñaba arte y dibujo en la escuela, de sus abuelas aprendió a tejer y bordar.



“Recuerdo que con mi madre íbamos a buscar el barro para hacer la cerámica era un paseo muy lindo por el monte, la naturaleza y lo misterioso, el arte, la artesanía, el trabajo con las manos, la vida en comunidad, compartir y dialogar era parte de la vida cotidiana, yo de eso me nutrí, te da otra mirada, es una lástima que esto de la comunidad se vaya perdiendo en los pueblos, hoy se vive más para adentro y todo ese espacio para el encuentro y la charla va desapareciendo”.



Exposiciones

Millán en su taller, pintando la bandera para la exposición ‘Paisaje Peregrino’ en el Museo de Arte Moderno.

Millán expone en Buenos Aires en seis espacios de arte diferentes, algunas de estas muestras son ‘Paisaje Peregrino’, junto a Adriana Bustos y Claudia del Río en el Museo de Arte Moderno. También su obra que aborda la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra que realizó con Adriana Bustos ‘Plantío Rafael Barret, 2015-2021’ forma parte de la muestra colectiva ‘Simbiología’ en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Además, en la galería Piedras permanece la muestra ‘Cositas. El olvido de mí’.

Millán produjo la serie ‘Cositas. El olvido de mí’ en Posadas. Foto: Federico Gross

Sobre estos trabajos, la artista manifestó: ‘Paisaje Peregrino’ “es la muestra más grande, en todo sentido, está en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y nos convocó un equipo curatorial que hizo un trabajo de pensar, seleccionar, presentar. Somos tres artistas mujeres de mediana edad, de provincias, con una trayectoria en las artes de muchos años y con un volumen considerable de obras. Las curadoras trabajaron sobre este hilo conductor y fue muy enriquecedor ese proceso, las charlas, también vas redescubriendo cosas en ese camino”.



De ‘Plantío’ detalló que el proyecto comenzó en 2015 en Asunción, Paraguay, y que el montaje en el CCK se hizo en febrero del año pasado pero el centro se cerró por segunda vez en la pandemia y reabrió a finales de 2021.



“Ese proyecto lo comenzamos en Paraguay con una comunidad de mujeres campesinas sin tierra de la Organización Conamuri y la acción que tuvimos con ellas era de ver cómo poner en evidencia un problema que es el tema de la tierra y la soberanía alimentaria”. Se hizo una instalación, una plantación, las campesinas pusieron sus propias banderas y manifestaciones y se hizo una comida comunitaria, “eso creció, yo volví a los tres meses y hubo una inundación en el Centro Cívico de Asunción, que está en el casco histórico, la gente inundada fue a ese parque y sucedió que no tocaron nada, sino que se instalaron alrededor y lo cuidaron”.



Y continuó, “a mí me tocó ver eso y conversar con ellos,esas comunicaciones son riquísimas, porque de esta forma el arte acerca vitalidad y apertura, es como un aire fresco”.



Una segunda propuesta las artistas encaran entre 2015 y 2017 en Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, “a diferencia de Asunción que era un grupo más chico que pudo ir a la ciudad, en Florencio Varela eran 300 personas y se sembró y era mucha tierra, fue otra experiencia de mucha riqueza a nivel de la comunicación. Les hacíamos entrevistas y fotografías que pasaron a ser retratos de dibujos, cuando nos convocan del CCK queríamos llevar a la gente o hacer la plantación pero por la pandemia no se pudo, entonces junto a los retratos están las entrevistas escritas y en audio”.



Taller en Posadas

Por otra parte, las piezas que integran ‘Cositas. El olvido de mí’ fueron realizadas en Posadas en medio de la pandemia durante los meses que Millán se instaló en la tierra colorada, con retazos y otros materiales que ya tenía.



“De octubre de 2020 a octubre de 2021 vine a Posadas por razones de salud de mi familia, yo tengo mi taller en Buenos Aires y trasladarlo era bastante imposible, y como mi madre es ceramista y tenía un taller que no se ocupaba en el fondo de casa, recuperé el taller y me instalé ahí, traje retazos y restos de materiales que había ocupado en otras obras y con eso me puse a coser”.



En esos recortes iban descubriéndose formas -resaltó-, “iba montando las piezas y las llamé ‘cositas’ y después ‘el olvido de mí’ es porque cuando uno se pone a coser o a bordar, en esa acción es como si el tiempo se pusiera en suspenso, uno entra en un tiempo donde se da una cosa contradictoria es como que por un lado ‘me olvido de mí’ pero al mismo tiempo nunca se está ‘tan en uno’ como en ese momento”.



En cuanto a proyectos futuros, adelantó que se encuentra en conversación con otros artistas y artesanos con el objetivo de armar una gran feria en Santiago del Estero, “los artistas vamos a hacer de agentes movilizadores, a mí me encanta trabajar con otros, es un proyecto que se está armando todavía”, concluyó.

Las muestras

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires exponen Mónica Millán, Adriana Bustos y Claudia del Río, ‘Paisaje Peregrino’, hasta el 27 de marzo.



En el Museo de Arte Contemporáneo de la Boca (Marco), Millán expone Trama Sinfónica junto a otros artistas como Luis Felipe Noé, Marina Laura de Caro, Matías Ercole , Mauricio Poblete y el también misionero Mauro Koliva, entre otros.



En el Centro Cultural Néstos Kirchner (CCK) y en el marco de la muestra ‘Simbiología’, exponen Mónica Millán y Adriana Bustos ‘Plantío Rafael Barret, 2015-2021’, dibujos, grafito y carbonilla sobre papel, telas de algodón y vegetación local salvaje. En colaboración con las organizaciones campesinas Conamuri Paraguay y MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena, Argentina).



En la galería Piedras expone ‘Cositas. El olvido de mí’ en avenida Rivadavia 2625, (cerrado por vacaciones).



En el Centro Cultural Recoleta hasta abril se puede visitar la muestra colectiva ‘Videntes y espumantes, un ritmo alucinante’, de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”.



En la galería Maman Fine Arts se presentó una muestra coral de diez artistas mujeres titulada ‘Manos a las obras’.