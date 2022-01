Regreso esperado

domingo 23 de enero de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi, recuperado del Covid-19, integra la convocatoria para el partido de esta tarde ante Reims, por la 22ª fecha de la Ligue 1 de Francia. Así lo adelantó ayer el director técnico de París Saint Germain, Mauricio Pochettino.



De esa manera, el capitán del seleccionado albiceleste, quien estará ausente en los dos próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 ante Chile y Colombia, tendrá la chance de sumar sus primeros minutos de juego en el año.



Messi contrajo coronavirus en los últimos días de 2021, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, quedó aislado en Rosario, se reintegró más tarde al plantel y admitió que la recuperación le llevó “más tiempo de lo que pensaba”.



Desde el pasado martes, el 30 de PSG trabajó con normalidad luego de dos semanas de tareas diferenciadas por su contagio. “Estoy contento con su evolución, se entrenó bien esta semana y tenerlo de nuevo es una satisfacción. Estará en el grupo”, anticipó Pochettino.



La Pulga, de 34 años, jugó por última vez el 22 de diciembre ante Lorient y luego se ausentó en un partido de la Copa de Francia y dos de la Ligue 1, que su equipo lidera con 11 puntos de ventaja sobre Niza.



“Tener a Leo en el PSG es un privilegio, no sólo por lo que aporta en cuanto a rendimiento sino también a nivel grupo”, valoró su DT.



Pochettino informó que el delantero francés Kylian Mbappé también integra la convocatoria tras superar un pequeño dolor en el aductor izquierdo: “Estamos contentos con la evolución del estado de Mbappé, mañana (por hoy) estará en el grupo y veremos si sale en el once titular”.



PSG recibe a Reims en el Parque de los Príncipes desde las 16.45 de Argentina con transmisión de Espn.



En Italia manda Inter

Por otra parte Inter, último campeón de la Serie A de Italia y actual líder, venció a Venezia, que no contó con el arquero Sergio Romero, por 2 a 1, como local y amplió a cinco puntos su ventaja sobre el escolta Milan, tras jugar uno de los partidos que continuaron ayer la 23ª fecha.



Nicoló Barella y Edin Dzeco marcaron para Inter. Hoy sigue la acción con el destacado: Milan-Juventus (16.45, por Espn).