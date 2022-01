Boca: Almendra ‘out’; tendrá para un mes de recuperación

domingo 23 de enero de 2022 | 6:01hs.

El volante de Boca Agustín Almendra estará un mes sin jugar debido a un esguince de su tobillo derecho según el parte médico oficial, mientras que Darío Benedetto participó ayer de su primera práctica de fútbol tras su regreso y convirtió un gol.



El mediocampista sufrió el pasado viernes por la noche una dura entrada por parte de Bastián Tapia de Universidad de Chile, evidenció un fuerte dolor y rompió en llanto mientras salía del campo de juego en camilla a los 25 minutos de iniciado el partido, para luego ser reemplazado por Cristian Medina.



El juvenil de 22 años no había estado en el primer partido del torneo de verano ante Colo Colo por haber mantenido una discusión con el entrenador Sebastián Battaglia.



Ahora estará parado por lo menos 30 días y no podrá estar en el debut Xeneize en la Copa de la Liga, de local el domingo 13 de febrero desde las 21.30 ante Colón.



La buena del entrenamiento en el predio de Ezeiza fue que Darío Bendetto participó y marcó un gol en una práctica de fútbol con aquellos que no lo hicieron anoche en la victoria ante Universidad de Chile, o lo hicieron pocos minutos.