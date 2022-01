Tercera ola: ningún fallecido tenía esquema de vacunación completo

domingo 23 de enero de 2022 | 6:05hs.

El 12 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública de la Nación confirmó los primeros cuatro casos de la variante Ómicron en la Argentina y a partir de entonces los casos comenzaron a subir de manera estrepitosa, por lo que se considera que la tercera ola comenzó a mediados de diciembre.



En este contexto, también comenzaron a subir la cantidad de internaciones y fallecidos, aunque no tienen relación alguna con la cantidad de casos.



En Misiones, los contagios se incrementaron a partir del 17 de diciembre, y desde aquella fecha hasta ahora, hubo 41 personas fallecidas. De ellas, 26 no estaban vacunadas con ninguna dosis de la vacuna anticovid, y 15 tenían el esquema incompleto.



Es decir que, en lo que va de la tercera ola, no falleció ninguna persona con esquema de vacunación completo, lo cual refuerza la importancia de la inmunización contra el virus.



Otro punto a destacar es que la mayoría de los fallecidos eran personas que padecían comorbilidades previas, tales como diabetes e hipertensión -entre las más comunes- y esto complicó sus cuadros de coronavirus.



Ayer, cuatro personas se sumaron a la lista de fallecidos en enero: dos no estaban vacunadas y eran una mujer de 73 años y un hombre de 63, ambos con diabetes e hipertensión. Mientras que otras dos tenían el esquema de vacunación incompleto: una mujer de 91 años y otra de 83, con diferentes patologías. Con estas nuevas cifras, en lo que va de la pandemia (desde marzo de 2020), el total de personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad en Misiones son 752.



Por otra parte, la vacunación se refleja en la cantidad de internaciones. Si bien subieron durante las últimas semanas producto de la tercera ola, son mínimas en relación a la cantidad de activos. Para tener una idea: ayer 14.255 personas con el virus activos, de las cuales sólo 193 estaban internadas, lo que representa el 1,35%.



“Desde que la mayoría de las personas empezó a vacunarse, la tasa de internación tanto en sala común como en terapia intensiva disminuyó bastante”, había explicado esta semana Cristian Vera, médico intensivista y representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).



Nuevo récord de casos

Ayer la provincia registró un nuevo récord de contagios. Fueron reportadas 1.654 personas con el virus del coronavirus, la cifra más alta hasta el momento. Así, el acumulado de casos llegó a 58.162, de los cuales 22.071 pertenecen a enero: casi el 38% del total.



En lo que respecta a nivel nacional, el Ministerio de Salud informó 98.146 nuevos casos de coronavirus y el fallecimiento de 142 personas en la Argentina, con lo que suman 7.792.652 los contagiados y 119.103 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó además que son 2.558 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 47,8% en el país y del 46,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).



Por otra parte, se realizaron 151.569 testeos ayer y desde el inicio del brote ascienden a 31.604.028 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17