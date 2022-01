Se viene un mes de febrero caliente en el Congreso de la Nación

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

Finalmente los diputados y senadores tendrán una semana más de vacaciones de verano, que es la que comienza mañana, porque las sesiones extraordinarias que inicialmente estaban previstas para este mes, se iniciarán el 1 de febrero con un temario que aún se está terminando de cerrar en el gobierno nacional.



Por lo tanto, los legisladores nacionales deberán tener las valijas hechas para presentarse en el Congreso de la Nación durante el mes de febrero, momento en el que se espera que vuelva a subir la temperatura política entre el gobierno y la oposición, que quedó al rojo vivo en el mes de diciembre cuando naufragó el proyecto de ley de presupuesto nacional.



“El llamado a sesiones extraordinarias será el próximo martes convocando a partir del 1 de febrero. Los temas que incluirá están siendo analizados” confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti desde la Casa Rosada.



Ese temario es motivo de negociación política entre el gobierno nacional y las provincias porque la paridad de fuerza que tiene la Cámara de Diputados de la Nación -el Frente de Todos con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116 diputados- obliga al gobierno central a buscar los acuerdos necesarios que le aseguren el acompañamiento al momento de la votación.



Esa negociación política no sólo se limita a la votación en el recinto sino también a la conformación de las distintas comisiones parlamentarias. La única constituida hasta el momento es la de presupuesto y hacienda a cargo de Carlos Heller, que fue conformada en diciembre para dictaminar el proyecto de ley de presupuesto nacional que no pudo ver la luz.



Todas las demás comisiones aún no se constituyeron y se irán formando de acuerdo a los requerimientos del temario de las sesiones extraordinarias que enviará el gobierno nacional el próximo martes al Congreso de la Nación.



Las sesiones extraordinarias del mes de febrero llegan en un verano en el que la relación entre el oficialismo y la oposición no está pasando su mejor momento. Eso no sólo quedó demostrado en las últimas sesiones del mes de diciembre sino también en los frustrados intentos de reunión entre el Ministro de Economía Martín Guzmán con los gobernadores y líderes parlamentarios de la oposición, para informar el estado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Los temas para febrero

Lo que se sabe hasta ahora es que en ese temario hay dos proyectos de ley que serán parte del debate en las sesiones del mes de febrero y que están fuera de toda discusión: el consenso fiscal 2022 que firmó el presidente Alberto Fernández con los gobernadores y la reforma del consejo de la magistratura.



En cuanto al consenso fiscal se trata de un acuerdo federal que entre otras cuestiones faculta a las provincias a modificar impuestos y que necesita ser aprobado por el Congreso de la Nación y por los parlamentos de las provincias.



Con respecto a la reforma del consejo de la magistratura deberá tratarse durante febrero para poder cumplir en tiempo y forma con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la ley de año 2006 que modificó la constitución del organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los jueces.



Para salvar esta situación hay un proyecto impulsado por el gobierno nacional que eleva el número de integrantes del consejo de la magistratura de 13 a 17. También se presentaron dos proyectos por parte de la oposición. Habrá que ver cómo se logra consensuar esta cuestión durante las extraordinarias.



También hay otros temas que podrían sumarse al listado de las extraordinarias como el proyecto de ley de hidrocarburos, que propone generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos, el proyecto de ley de desarrollo agroindustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, la modificación de la ley de ‘compre argentino’ que establece preferencias a la adquisición de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional y el proyecto de ley de producción de cannabis y cáñamo.



En cuanto al plan plurianual anunciado por el presidente Fernández después de las elecciones legislativas del mes de noviembre, es poco probable que sea incluido en este temario de sesiones extraordinarias debido a las demoras en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente realizará el llamado el próximo martes

Como su nombre lo indica, las sesiones extraordinarias son las que se realizan fuera del período de sesiones ordinarias que se extienden desde el 1 de marzo generalmente hasta el mes de diciembre.



Luego de esa fecha el Poder Ejecutivo Nacional puede convocar a sesiones extraordinarias, que son las que pueden darse en los meses de enero y febrero antes de que vuelva a empezar el período ordinario.



Para que ello ocurra el presidente de la nación debe enviar un decreto que contenga la convocatoria a esas sesiones extraordinarias. Eso es lo que hará la semana próxima -se estima el martes- el presidente Alberto Fernández, para que el Congreso de la Nación sesione entre el 1 y el 28 de febrero.



Luego el parlamento nacional pondrá en marcha la constitución de las comisiones y determina las fechas de las sesiones, de acuerdo al temario que envíe el gobierno. Porque en las sesiones extraordinarias el listado de proyectos a tratar lo confecciona el Poder Ejecutivo.



El hecho de que la convocatoria a sesiones extraordinarias comience el 1 de febrero no significa que ese mismo día haya sesiones, sino que se habilita el tiempo para que el Congreso de la Nación ponga en marcha su dinámica parlamentaria para funcionar y por lo tanto los legisladores tendrán que estar disponibles para trabajar cuando sean convocados dentro de ese rango de tiempo.