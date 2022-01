“Este año será de grandes reformas en la Justicia”

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, confía en que las reformas del Poder Judicial que postula el gobierno se lograrán aprobar en el Congreso Nacional por el desprestigio que rodea a la oposición ante la evidencia de que se “armaban” causas contra funcionarios y dirigentes durante la gestión macrista.



“El 2021 es el año en que se cayeron las caretas”, afirmó este patagónico de 46 años que llegó al cargo en abril del año pasado luego de denunciar las reuniones de jueces y fiscales afines a gobierno de Cambiemos, tanto en la residencia presidencial de Olivos como en los despachos de la Casa Rosada.



Ante la consulta sobre cómo se hacen esas reformas profundas en la Justicia sin mayoría parlamentaria, Soria explicó: El 2021 es el año en que se cayeron las caretas, se cayeron las máscaras, empezaron a aparecer las pruebas, los encuentros clandestinos entre camaristas, jueces, fiscales con el presidente en Olivos y la Rosada. No es normal. En un país con las instituciones funcionando bien eso no debería pasar. En este 2021 aparecieron esas pruebas”.



Gestapo antisindical

Para el ministro de Justicia, el video que apareció hace algunas semanas, en el que quedó en evidencia la persecusión a sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires fue “el broche de oro” de las iregularidades entre la Justicia y la política.



“El broche de oro, sin lugar a dudas, es el video, el famoso video del que todos hablan hoy, en donde el ministro de Trabajo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con espías, con senadores, con intendentes, se junta con empresarios y les explica cómo iban a avanzar contra empleados públicos, contra los sindicalistas, contra los opositores”, dijo.



“Bueno, el video está, se filmó en la época de Macri-Vidal. Me imagino cuando llevemos al recinto, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y queramos debatir en serio, darnos el debate en serio acerca de qué justicia queremos ¿qué va a decir Vidal? ¿Que la justicia siempre funcionó bárbaro?”, se preguntó.



Por otra parte, Soria consideró que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura fue una decisión “política” del alto Tribunal con deficiencias jurídicas.



“En el fallo uno de los jueces les dice a los otros que una ley que fue reemplazada por otra no puede volver a ser puesta en funciones por un juez. Esto se lo dice el juez Lorenzetti (Ricardo) a sus pares. Ese es el nivel en el que se encuentra hoy la Corte Suprema”, criticó Soria.