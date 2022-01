Guzmán acelera las negociaciones con el FMI

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, retomará la próxima semana el diálogo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) en búsqueda del tan ansiado acuerdo para renegociar los U$S 40.952 millones –esa es la cifra oficial– que el país le debe al organismo.



Guzmán insistirá en que se le otorgue a Argentina un período de gracia de al menos cuatro años, hasta el 2026, en el que pague “el mínimo interés posible”, para impulsar el crecimiento argentino, y lograr superávit fiscal recién en el 2027 para ir pagando el capital que se le adeuda al organismo.



Además, busca que el Fondo le “devuelva” los U$S 4.400 millones que le otorgó el año pasado en concepto de ayuda extraordinaria para enfrentar el Covid-19 y que el gobierno utilizó justamente para pagar la deuda con el organismo. Y un tercer “pedido”: Si el FMI “tiene un programa mejor en el futuro, le pediremos que nos lo habiliten para pagar en más largo plazo”.



Guzmán tendrá que mostrar esta semana que bajó a 3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) el déficit fiscal del 2021, pero no contará este año con los U$S 6 mil millones de ingresos extraordinarios de la soja, ni los U$S 4.400 del FMI, ni el 0,5 puntos del PBI que representó el Impuesto Solidario.



Guzmán sabe que tiene tiempo para renegociar la deuda hasta el 21 de marzo. Para esa fecha vencen U$S 2.800 millones del FMI y otros U$S 1.900 del Club de París.



Mientras tanto, no habrá diálogo con la oposición. Atrás quedó el intento de una reunión promovida por el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, de mayor acercamiento con el gobierno y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con Guzmán.