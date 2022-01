Alerta por la propagación de una subvariante de Ómicron

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

Los científicos europeos están vigilando de cerca una subvariante recientemente descubierta de la versión Ómicron del virus Covid-19 para determinar cómo su aparición podría afectar a la futura propagación de la pandemia.



La variante inicial Ómicron se convirtió en la cepa dominante del virus en los últimos meses, pero las autoridades sanitarias británicas identificaron especialmente cientos de casos de la última versión, apodada BA.2, mientras que los datos internacionales sugieren que podría propagarse con relativa rapidez.



La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) identificó más de 400 casos en Gran Bretaña en los primeros diez días de este mes e indicó que la última variante se detectó en unos 40 países más, siendo la mayoría de los casos más recientes en algunas naciones como India, Dinamarca y Suecia.



La UKHSA indicó el pasado viernes que había designado el sub linaje BA.2 como variante bajo investigación (VUI), ya que los casos de la misma estaban aumentando, aunque en Gran Bretaña el linaje BA.1 sigue siendo actualmente el dominante.



La autoridad subrayó que “todavía hay incertidumbre en torno a la importancia de los cambios en el genoma viral”, lo que requiere vigilancia ya que, paralelamente, los casos de los últimos días mostraron un fuerte aumento de la incidencia de la BA.2, especialmente en la India y en Dinamarca.



“Lo que nos sorprendió es la rapidez con la que esta subvariante, que estuvo circulando en gran medida en Asia, se impuso en Dinamarca”, declaró a la AFP el epidemiólogo francés Antoine Flahault.



Los científicos deben evaluar cómo el virus, que generó la peor crisis sanitaria mundial en un siglo, sigue evolucionando y mutando. Su última encarnación no posee la mutación específica utilizada para rastrear y comparar el BA.1 con el Delta, la cepa anteriormente dominante.



La BA.2 aún no fue designada como variante preocupante, pero Flahault afirma que los países deben estar atentos a la última evolución mientras los científicos intensifican la vigilancia.



“(Francia) esperaba un pico de contaminaciones a mediados de enero: No se produjo y quizá se deba a esta subvariante, que parece muy transmisible pero no más virulenta” que la BA.1, observó. “Lo que nos interesa es saber si esta (subvariante) posee características diferentes” de la BA.1 en términos de contagio y gravedad, dijo el viernes la agencia de salud pública de Francia.



Hasta la fecha, sólo aparecieron unos pocos casos de BA.2 en Francia, pero el país está vigilando la evolución de la enfermedad a lo largo del Canal de la Mancha.



“Gravedad comparable”

Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra, afirmó que la consigna no es el pánico, sino la “vigilancia”, ya que “por ahora tenemos la impresión de que la gravedad (de los casos BA.2) es comparable” a la de los casos de la variante clásica Ómicron.



“Pero hay numerosas preguntas sobre la mesa” y la necesidad de vigilar las propiedades de la nueva variante en el bloque.



“Las primeras observaciones de la India y Dinamarca sugieren que no hay una diferencia dramática en la gravedad en comparación con la BA.1, tuiteó Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres, añadiendo que la última variante no debería poner en duda la eficacia de las vacunas existentes.



El Ministro de Sanidad francés, Olivier Veran, dijo que BA.2 no parecía que fuera a suponer un cambio de juego, ya que las variantes aparecen en escena “con bastante regularidad”. Pero indicó que se reservaría el juicio.

No está claro dónde surgió la nueva variante

Todavía no está claro dónde surgió por primera vez la subvariante, pero hasta ahora se reportó su presencia en 40 países, incluyendo Dinamarca, India, Suecia y Singapur, de acuerdo con UKHSA En Dinamarca, los casos de BA.2 aumentaron rápidamente. En la última semana de 2021, representó el 20 por ciento de todos los casos de Covid-19, aumentando a 45 por ciento para la segunda semana de 2022. El análisis inicial realizado por el Statens Serum Institut (SSI) de Dinamarca no mostró diferencias en el número de hospitalizaciones entre la variante Ómicron BA.2 y Ómicron BA.1. El investigador del SSI, Anders Fomsgaard, mencionó que todavía no tenía una buena explicación sobre el rápido crecimiento de BA.2. Comentó que estaba más desconcertado que preocupado.