El Consejo Constitucional respaldó el pase sanitario

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

El Consejo Constitucional francés ratificó las partes más esenciales del pasaporte de vacunas, que veta el acceso a la mayoría de espacios públicos y privados a quienes no están vacunados contra el Covid-19, de forma que la ley podrá entrar en vigor mañana.



Esta era la última etapa que debía superar el proyecto de ley del gobierno de Emmanuel Macron, que fue finalmente aprobado en las dos cámaras del Parlamento.



El Consejo, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna en Francia, validó una de las partes más controvertidas, la que establece que el personal de cafeterías o restaurantes pueda controlar la identidad de los clientes para asegurar la autenticidad de sus certificados de vacunas.



La comprobación de identidad para el pase de vacunación, que normalmente es potestad de los cuerpos de Seguridad del Estado, se hará sólo en caso de dudas serias sobre la autenticidad del pase. “Si la persona se niega a mostrar un documento para ese fin no habrá otra consecuencia que la de no poder entrar en el lugar”, según establece la decisión.



No obstante, los miembros de este organismo, que habían sido llamados a pronunciarse por el recurso presentado por más de 60 diputados y senadores, rechazaron la posibilidad de que los organizadores de mítines políticos tengan que pedir un pase de vacunación a los participantes, como pretendía la ley aprobada.



Con el visto bueno del Constitucional, el acceso a la mayoría de lugares públicos y privados, los transportes públicos y otros servicios de Francia están sujetos a que las personas muestren un código QR con la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 o un certificado de haber pasado recientemente la enfermedad.