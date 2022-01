Vildoza: “Me estoy preparando para volver a la NBA; mi cabeza está puesta en eso”

domingo 23 de enero de 2022 | 6:01hs.

El base argentino Luca Vildoza avisó que quiere “volver” a la NBA, en la que tuvo una breve experiencia en la franquicia de New Yorks Knicks aunque no llegó a sumar minutos por sus lesiones.



“Me estoy preparando para volver a la NBA, mi cabeza está puesta en eso. Quiero volver sea como sea, me quedó la astilla de no poder estar en un equipo NBA y me encantaría estar ahí, sabiendo que es el sueño de muchos chicos; haberme quedado en la puerta me choca. Lo único que necesito es estar sano, después con mis agentes veremos qué es lo mejor”, afirmó Vildoza.



El base se encuentra en Mar del Plata realizando la última parte de su recuperación tras la operación a la que debió ser sometido en su pie derecho aunque ya tiene el alta médica.