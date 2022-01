Ale Maglietti contó por qué no se quiso casar con el futbolista Jonás Gutiérrez

domingo 23 de enero de 2022 | 6:00hs.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez estuvieron juntos más de cinco años, y en 2019 le pusieron punto final a su relación. La abogada sorprendió con una confesión sobre aquel noviazgo y reveló cuál fue la razón por la que suspendió su casamiento con el ex futbolista. Luego de ver uno de los informes de Bendita (El Nueve) sobre bodas no pudo contener la indignación y contó que hubo un motivo puntual por el que decidió dar marcha atrás con los planes de matrimonio.



Durante media década la pareja avanzó a paso firme, y se mantuvieron muy unidos cuando el jugador de fútbol batalló contra un cáncer de testículos en 2013. Incluso hicieron público su deseo de pasar por el altar, pero al poco tiempo de los rumores de una fiesta inminente, optaron por seguir caminos separados. Aunque pasaron un par de años desde la separación, todavía salen a la luz algunos detalles de la intensa relación que vivieron, y ahora Maglietti volvió a hablar del tema en su rol de panelista.



“Todo es boda, no te pongas mal vos querida”, anticipó Edith Hermida al presentar el informe sobre la noche romántica que se vivió en Masterchef Celebrity 3, ciclo en el que Paulo Kablan y Mery del Cerro le declararon su amor a sus respectivas parejas con improvisadas propuestas de casamiento. “No te preocupes, si total yo ya no me quiero casar”, le contestó Maglietti sin filtro.



“Yo no quiero ser divorciada, quiero seguir siendo soltera”, agregó la periodista, dejando atónito a su compañero Gabriel Cartañá. “¿Pero qué pretendías hacer si te casabas?”, le consultó el psicólogo. Con humor, Alejandra le respondió: “Divorciarme”. En un intento por desdramatizar lo ocurrido, la conductora reconoció que en aquel momento llegó a elegir su outfit para la fiesta: “Ya teníamos el vestido largo para la fiesta”.



“Hasta yo tenía el vestido para casarme, pero no me casé porque me dio una fiaca... y acá todos querían sacrificar mi fiesta con tal de irse de joda”, le retrucó la abogada. La segunda parte de su confesión llegó después de otro informe, donde mostraron la pancarta que colgó una mujer para suspender su casamiento con un tal “Nicolas S”, y el texto que escribió: “Ya no hay boda, seguí gastando tu plata en beber con tus amigos. ¡Ni vengas a casa!”.



“Parece que Nicolás S se fue de mambo el fin de semana y chau casorio”, comentó Edith, al tiempo que Cartañá tomó la palabra nuevamente: “Esto de ser generosos con otros y avaro con la pareja le generó algo a Ale, la vi muy alterada”. Sincera, la panelista dejó entrever otro conflicto que solía tener con Gutiérrez: “Me molesta porque es muy común eso de los chicos que con sus amigos son re generosos, que compran, que salen, que champagne, todo; pero después salen con vos y no largan un mango, son unos ratas”.



“La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas, pero esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.