Nació el primer hijo de Nick y Priyanka a través de la subrogación de vientre

domingo 23 de enero de 2022 | 6:00hs.

Después de tres años de casados, Nick Jonas y Priyanka Chopra decidieron dar un paso muy importante en sus vidas: tener su primer hijo. El músico y la actriz decidieron agrandar la familia a través de la subrogación de vientre.



La pareja dio la noticia en sus redes sociales, en donde sus fanáticos los llenaron de mensajes de afecto y buenos deseos. “Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un (vientre) sustituto”, comienza la publicación compartida por ambos en sus cuentas oficiales de Instagram.



“Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias”, concluye el mensaje que recolectó miles de reacciones y likes a los pocos minutos de haber sido publicado.



El anuncio de Nick Jonas y Priyanka Chopra llegó una semana después de que la actriz, de 39 años, comentara en una entrevista con Vanity Fair que junto a su esposo, diez años menor, querían tener hijos. “Son una gran parte de nuestro deseo para el futuro. Por la gracia de Dios, cuando sucede, sucede”, aseguró en diálogo con esa publicación.



Pese a que ninguno habló acerca del sexo del bebé, Page Six reveló que se trataría de una niña. Asimismo, aunque hasta el momento el matrimonio no explicó la razón por la cual acudieron a este método para poder ser padres, tampoco descartan la posibilidad de volver a serlo en el futuro de una manera tradicional, según expresó la actriz de 39 años en una reciente entrevista con Vanity Fair. “sucederá cuando deba ocurrir, si Dios así lo quiere”, manifestó en aquella oportunidad.



La historia de amor

La historia de amor entre Priyanka Chopra y Nick Jonas alcanzó su punto máximo en diciembre de 2018. Tras cinco meses de relación la pareja dio el sí con una celebración que duró cuatro días. Durante la primera jornada los novios disfrutaron de un ritual tradicional que se conoce con el nombre de Puja en el que los creyentes adoraron al dios hindú.



El segundo día fue la ceremonia Mehndi en el que la novia se pintó manos y pies con henna. El tercer día se celebró el Sangeet donde los invitados bailaron y cantaron. El cuarto y último día, se hizo la ceremonia cristiana que fue presidida por el padre del novio en el lujoso hotel Umaid Bhawan Palace ubicado en Jodhpur, al noroeste de la India.



La boda se hizo al mejor estilo bollywoodense. Ambos actores compartieron imágenes en sus redes sociales en donde se vio un gran despliegue escenográfico, de música, colores y costosas vestimentas.



Todo lo que llevaron puesto fue diseñado por Abu Jani Sandeep Khosla uno de los modistos de alta costura más importantes de la India. La vieja banda de los hermanos -Jonas Brothers- tocó en el escenario y ofreció un gran show.



Otros famosos, misma ilusión

Como Nick Jonas y Priyanka Chopra, los argentinos también apelaron a la subrogación de vientre para cumplir su sueño de ser padres.



“Toda mi vida quise ser padre, lo encaré solo”, había expresado Alejandro “Marley” Wiebe tras el nacimiento de Mirko, su primer hijo, y quien en 2019 aprovechó la oportunidad para presentar en Por el mundo (Telefe) a Brittany, la mujer que llevó a Mirko durante nueve meses en su vientre, y que le permitió al conductor ser papá a través del método de vientre subrogado.



Durante aquel programa, se lo vio a Mirko compartir con Brittany, y juntos repasaron cómo ambos se conocieron y decidieron decidieron llevar a cabo el nacimiento del bebé. Él expresó que se “eligieron mutuamente” porque ambos vieron sus respectivos perfiles a la hora de seleccionar con quién llevarían adelante el tratamiento.



Asimismo, en agosto de 2016, Luciana Salazar reveló con emoción a la prensa que viajaría a los Estados Unidos para congelar sus óvulos. En aquella época la modelo aclaró que no sabía si se convertiría en madre con Martín Redrado, su pareja en ese momento, o si lo haría más adelante.



A fines de diciembre de 2017, Matilda nació en los Estados Unidos. Cuestionada por muchos, la modelo explicó en sus redes sociales que la decisión de la subrogación de vientre tuvo que ver con cuestiones de salud, ya que padecía trombofilia, una condición que hacía “que un embarazo a término sea poco probable y de alto riesgo”.



Al igual que Marley y Luciana, Flor de la V también fue madre gracias a este procedimiento en diciembre de 2011. Con su marido, Pablo Goycochea, se convirtieron en padres de los mellizos Paul e Isabella, quienes también nacieron en los Estados Unidos.