Primero en La Fortaleza

domingo 23 de enero de 2022 | 6:01hs.

Guaraní marcha con buen ritmo en el torneo Regional y hoy tendrá una nueva prueba en su camino hacia el Federal A. La Franja se medirá con Alianza San Jorge de Corrientes, en el encuentro de ida de las semifinales de la región Litoral Norte.



Desde las 20 y en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el conjunto franjeado intentará conseguir un buen resultado, para buscar la próxima semana la clasificación a la definición de la región.



Guaraní está invicto en el certamen, con una marca de nueve triunfos y un empate, pero también volvió a tener una localía fuerte. En lo que va del certamen, la Franja sacó 13 de los 15 puntos que puso en juego en Villa Sarita (solamente empató con Mitre en la fase de grupos) y, además, arrastra una racha positiva de 9 partidos sin derrotas en su estadio.



La última caída de Guaraní en su cancha fue el 9 de junio de 2019 frente a Central Norte, por la primera final del torneo Regional, en la que el Albo consiguió el ascenso en Salta una semana después.



Tras esa derrota, Guaraní ganó 7 partidos e igualó dos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde convirtió 23 goles y apenas recibió 7.



A esa supremacía en su casa, el conjunto dirigido por Carlos Marczuk intentará agregarle el ritmo y el volumen de juego que demostró hasta ahora.



Por la instancia del torneo, el DT tiene claro que “ningún resultado que podamos sacar de local definirá la serie”, aunque también sabe que un triunfo en Villa Sarita lo hará viajar más tranquilo y con más posibilidades la próxima semana.



Pero para el partido de esta noche, el entrenador plena repetir el once que el domingo pasado derrotó a Victoria de Curuzú Cuatiá. Eduardo Flores, Alejandro Pérez, Rodrigo Lechner, Ariel Morales, Jonatan Medina, Manuel Roa, Juan Ardetti, Pablo Motta, Juan Manuel Rodríguez, Cristian Barinaga e Ignacio Valsangiacomo serán los elegidos por el Polaco.



A diferencia de la semana anterior, el DT pudo contar durante los últimos días con todo el plantel y, además, no tuvo que planificar un viaje, por lo que el equipo llegará un poco más descansado.



De todas maneras, la Franja se prepara para recibir a un equipo que, a diferencia de los dos anteriores, no esperará tanto y propondrá un poco más de juego, sobre todo en la mitad de la cancha.



“Es un equipo que juega 4-4-2, con un delantero grande en el área, con otro delantero por la banda y con una línea de mitad de cancha intensa, que sale a presionar alto por momentos y que hace que el partido sea trabado. No creo que nos vengan a esperar, creo que van a venir a proponer ese juego (trabado) en la mitad de la cancha. Tiene laterales que pasan mucho al ataque y que lo hacen tanto de local como de visitante. Tendremos que estar concentrados para contrarrestar eso”, avisó el entrenador misionero.



La clave, entonces, estará en los espacios que puedan dejar los correntinos y en la efectividad que deberá tener la delantera de Guaraní para aprovechar algún error de la última línea visitante para marcar.



En cuanto a la visita, el entrenador Walter Zacarías planea solamente un cambio para el partido de esta noche en la capital misionera.



Gerardo Barrientos ingresaría en lugar de Gerardo Martínez en el mediocampo de Alianza San Jorge. El resto del equipo sería el mismo que venció el pasado fin de semana a Defensores de San Roque y avanzó a las semifinales.