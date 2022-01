Con pasaje para la final

sábado 22 de enero de 2022 | 6:01hs.

El arranque de 2022 viene en alza para Boca. La pretemporada inició con el pie derecho al derrotar por 2-0 a Colo Colo en la primera fecha del grupo A del torneo de Verano, ayer se oficializó el regreso de Darío Benedetto al club durante la tarde y por la noche el equipo de Sebastián Battaglia venció 3-2 a Universidad de Chile para meterse en la final del certamen.



La primera oportunidad del partido llegó de los pies de Aaron Molinas, que tras recibir un centro atrás elevó su remate por arriba del travesaño.



El Xeneize acumulaba chances frente al arco rival y no lograba concretarlas. Además, iba a sufrir una baja sensible: sobre los 29’, Agustín Almendra se retiró lesionado. En esa acción, el árbitro debió sancionar penal para el equipo argentino.



La apertura del marcador iba a llegar sobre los 32’. Fue Cristian Palacios el que apareció en el área para desviar un tiro libre y poner en ventaja al conjunto chileno. Pero Boca no iba a tardar en encontrar el empate: sobre los 39’, Cristian Medina se destacó con un gran anticipo de cabeza que terminó en el fondo de la red.



Los Azules iban a lograr irse en ventaja al descanso ya que, en el primer minuto de descuento, Ronnie Fernández se elevó en el área y decretó el 2-1 a la salida de un tiro de esquina.



Sobre el inicio del complemento, Universidad de Chile sufrió la expulsión de Camilo Moya, que vio la segunda tarjeta amarilla. Y Boca no iba a tardar en llegar al empate: Exequiel Zeballos marcó el 2-2 con una definición cruzada luego de una muy buena jugada a pura gambeta.



Y el 3-2 lo iba a marcar Luis Vázquez. El joven delantero marcó el gol luego de un estupendo pase de Aaron Molinas.



Boca tuvo un par de oportunidades más para aumentar la diferencia en el marcador, pero cerró el grupo A con seis puntos y se metió en la definición, que será el martes desde las 21.15, en el estadio de Estudiantes.



Por su parte, San Lorenzo enfrentará esta noche a Talleres de Córdoba en el Estadio Uno de La Plata en busca del punto que necesita para instalarse en la final del torneo de Verano.



El encuentro, que cerrará el grupo B, comenzará a las 21 con arbitraje de Jorge Baliño y será transmitido por Fox Sports Premium y la plataforma streaming Star+.



San Lorenzo obtuvo una victoria contra Independiente (1-0) en el primer partido, mientras que Talleres cayó frente al mismo rival por 3-1.