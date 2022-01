Martín Guzmán al FMI: “Argentina necesita más tiempo para pagar

sábado 22 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la “Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo (con el FMI), que es necesario para ambas partes”, al tiempo que admitió que existen diferencias con el organismo sobre los tiempos de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos.



“La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, dijo Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro.



Guzmán, en el reportaje concedido a Le Figaro, dijo que “Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes. La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar”.



“Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda. Y Argentina también quiere converger a una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro”, explicó Guzmán.



La inflación, un dolor de cabeza

El ministro de Economía aseguró también que resolver el problema de la inflación y generar empleo son las dos prioridades que tiene su cartera. Sin embargo, remarcó las dificultades para cumplir esos objetivos debido a la elevada deuda con el FMI.



El funcionario remarcó nuevamente su visión de que la inflación tiene múltiples causas. “Entre ellas hay un componente monetario, ligado al histórico problema de balanza de pagos de Argentina. Cuando la economía crece, si las exportaciones no siguen el mismo ritmo, se producen tensiones en la balanza de pagos que provocan una depreciación de la moneda y alimentan la inflación”, dijo en la entrevista con el medio francés.



Paralelamente, agregó que otra de las causas está vinculada al financiamiento del déficit fiscal vía emisión monetaria del Banco Central (BCRA). En ese sentido, aclaró que desde el Palacio de Hacienda buscan seguir desarrollando el mercado de capitales doméstico incrementar el peso del financiamiento a través de deuda en moneda local.



“La inflación, un problema generalizado que afecta a toda la economía, es nuestra prioridad, junto con la creación de empleo”, sentenció.



Por otra parte, Guzmán destacó la buena performance de las exportaciones argentinas durante el año pasado, y trazó como otra de las metas del equipo económico garantizar el aumento sostenible de las ventas a otros países, incluyendo a la agroindustria, la energía y la economía del conocimiento.

México pidió un ‘trato justo’ para Argentina

En el plano internacional la Argentina volvió a recibir otra muestra de apoyo por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pidió “un trato justo” para el país en torno al acuerdo por el pago de la deuda externa y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “asuma su responsabilidad” en el “endeudamiento excesivo” registrado como consecuencia del préstamo que tomó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.



“Aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina. Que asuma el FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo del país y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo a su gobierno, si se aplican esas medidas que les está recomendando el FMI”, consideró López Obrador en conferencia de prensa desde el salón Tesorería del Palacio Nacional de México.



En horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández agradeció a su par de México el apoyo en las negociaciones que la Argentina lleva adelante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).