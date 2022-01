Levantan el centro de testeos del paso fronterizo de Irigoyen

sábado 22 de enero de 2022 | 6:04hs.

El Centro de Testeo ubicado en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen fue levantado ayer con el fin de agilizar los trámites migratorios y evitar la aglomeración de personas. Ello, teniendo en cuenta también el gran movimiento turístico que se generó el último fin de semana a consecuencias del cambio de quincena y el recambio turístico que eso genera.



La medida corresponde a un consenso entre las autoridades nacionales, según detalla un comunicado difundido y enviado a Gendarmería Nacional Argentina, quien tiene la injerencia en el mencionado paso.



De esta manera, los viajeros -para evitar contratiempos- deberán contar con el test negativo previo al ingreso a la zona aduanera. De lo contrario, no podrán ingresar al país.



No obstante, el puesto sanitario permanecerá en la cabecera argentina del centro de frontera, con el fin de seguir el control sanitario para el Tránsito Vecinal Fronterizo y corroborar la documentación sanitaria del turista.



El último fin de semana se generaron largas filas de vehículos y personas en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen con demoras de entre 5 y 7 horas para realizar los trámites de salud y migratorios tanto de ingreso como de egreso del país.



Al respecto, la Doctora Graciela Ferreira, directora del hospital local, mencionó: “Las largas filas se generaron no sólo por los controles sanitarios sino también con los trámites migratorios, estuvimos trabajando a la par los dos organismos con el fin de liberar lo mas antes posible a los viajeros, pero las responsabilidades son mutuas, porque muchas personas tampoco se informan sobre todos los requisitos de ingreso o egreso del país”.



“En nuestro caso contamos con el personal eficiente para hacer frente a la demanda y no tuvimos inconvenientes para el egreso del país, pero si para el regreso de turistas argentinos o extranjeros que querían entrar al país y no traían hecho el PCR, que tiene que ser negativo o la prueba rápida, entonces les hacíamos el hisopado y eso lleva su tiempo de modo que se generaban demoras en las filas. Entonces si el viajero trae hecho su test, se facilitan mucho más los trámites ya que el personal de salud únicamente va corroborar que esa documentación sea válida y se le libera, de modo que pueda ingresar al país, agilizando también el tránsito fronterizo, agregó.



Como se recordará, algo similar ocurrió la semana pasada en el puente San Roque Gnzález de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación, por lo cual habían explicado que “la desarticulación de dicho centro de salud permitirá volcar el recurso humano allí dispuesto a tareas de prevención y control de la pandemia en el territorio provincial, reforzando las actividades en tal sentido, como así también los recursos materiales destinados a tal efecto, sin perjuicio de lo cual se mantendrá un puesto sanitario para el control de las medidas sanitarias de prevención”, en la cabecera del viaducto internacional.