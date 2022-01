Redobla la apuesta

sábado 22 de enero de 2022 | 6:01hs.

El miércoles 2 de febrero, Tokio debutará en la Liga Federal, ex torneo Federal, en lo que será su segunda temporada consecutiva en la tercera categoría del básquet argentino y en el Oriental buscan, más allá de los resultados, afianzar su proyecto.



Es que hace varios años que el Japonés comenzó a dar pequeños pasos y jugar el Federal del año pasado fue la confirmación de que el club estaba asentado para volver a los torneos nacionales. Más allá de la eliminación en el cuadrangular disputado en Posadas, el análisis fue positivo y por eso Tokio confirmó su presencia en la nueva Liga Federal.



El entrenador Agustín Ponissi comentó que el certamen “nos encuentra más maduros en un montón de aspectos”. “Particularmente a mí y a los chicos del staff técnico nos encuentra con una experiencia previa, analizamos lo que creemos que hicimos bien y cuáles fueron los errores para mejorar. Tendremos un equipo más experimentado”, agregó.



La conformación del equipo va de la mano con el crecimiento del club y para Ponissi esa sería la conjunción perfecta: “El Tokio que se viene espero sea el que tenga un crecimiento como equipo, acompañado de un club que cada día está más lindo y que crece. Creo que vamos dando los pasos a largo plazo de a poco”.



En cuanto a lo que será el torneo, el entrenador aseguró que “siempre queremos ser candidatos y ganar”, pero bajó la ansiedad y comentó que “hoy estamos armando el grupo, de entender el desafío que enfrentamos y ver por qué lado tenemos que ir. Si todo eso sale bien iremos viendo y ojalá nos ayuden los resultados, pero todo irá caminando de a poco”.



“Lograr la clasificación a playoffs, tener una localía fuerte y tener, en el último partido de la fase regular, el mejor nivel táctico y ofensivo-defensivo. Ver al mejor Tokio en el final de la fase regular y ahí encarar los playoffs. Es difícil proyectar porque no sabemos cómo será el torneo. Todo será paso a paso”, indicó Ponissi.



Tokio estará en la división NEA, que compartirá con Amad de Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá, Colón de Corrientes, Deportivo Acción de Sáenz Peña, Sarmiento, Regatas e Hindú de Resistencia. El debut de los misioneros será ante Sarmiento en la capital chaqueña.



“Es una zona de mucho peso, con canchas muy difíciles, pero confío mucho en el equipo que armamos. Me ilusiona el grupo y la zona, que será durísima, pero en la que habrá buen básquet”, analizó el entrenador nipón.



Ponissi adelantó que pretende mantener la idea de juego del torneo anterior, aunque reconoció que todo dependerá de cómo se adapte el equipo con el correr del certamen.



“El ADN se mantiene, pero nosotros, como staff, nos aggiornamos y aprendimos de la temporada pasada. Nos tenemos que acoplar también a lo que los jugadores nos piden”, expresó el entrenador.



Palabra de capitán

Por su parte, Santiago González continuará en Tokio y será nuevamente capitán del Oriental. El experimentado pivote se mostró contento por el proyecto a largo plazo que tiene el club.



“Veo muy bien al club, que está creciendo, que invierte en mejorar los planteles, pero también en infraestructura, en logística y recursos humanos y alientan a un proyecto a largo plazo. Se mantuvo una gran base del año pasado y al cuerpo técnico. Se apuesta al largo plazo y no solamente al resultado”, expresó el santafesino.



El pivote analizó lo sucedido en el 2021 y catalogó al torneo pasado como “sumamente positivo”. “Eso dio un empuje para seguir. Después de mucho tiempo hubo una buena experiencia. Se superó esa barrera que a veces es un miedo. La yapa fue organizar el cuadrangular, más allá del resultado. Quedaron cosas para pulir y mejorar para esta temporada, que la vamos a encarar con una experiencia que dejó muchas cosas positivas”, agregó.



“Es un torneo con 102 equipos, muy difícil, desafiante y en el que conoceremos a los rivales a medida que los vayamos enfrentando. El objetivo a corto y mediano plazo es estar entre los primeros cuatro”, comentó en cuanto al certamen y aseguró que “estoy con las ganas intactas de seguir jugando y sumando desde mi lugar”.



A sus 38 años, González tendrá una segunda temporada con el Oriental y buscará, más allá de lo deportivo, aportar “desde la comunicación entre el cuerpo técnico y los más chicos”. “Siempre que me encuentre en ese lugar voy a tener ganas de jugar”, cerró el pivote.

Arranca una nueva era con la Liga Federal

La Confederación Argentina de Básquet dispuso para este año que el torneo Federal pase a ser Liga Federal y darle así una continuidad a la marca (Liga Nacional y Liga Argentina).



La flamante edición, que comenzará el próximo viernes, tendrá una participación sin precedentes en la historia, con 102 equipos involucrados representando a 20 federaciones del país.



La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1 (Santa Fe y Buenos Aires), Patagonia y Buenos Aires-Febamba.



Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de mayo. A partir de esa fecha, los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-Febamba.