Misiones pidió la emergencia para todas las producciones agropecuarias

sábado 22 de enero de 2022 | 6:06hs.

El Ministerio del Agro y la Producción en representación del Gobierno de la Provincia de Misiones, participó ayer de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El objetivo fue presentar, junto a otras tres provincias, el estado de situación de las diferentes actividades agropecuarias para avanzar en la declaración de Emergencia a nivel Nacional. Luego de la reunión se recomendó homologar las emergencias de las provincias. (Ver Aprobaron...).



En este marco, la presentación de la provincia de Misiones estuvo a cargo de los subsecretarios de Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, de Planificación y Financiamiento, Martín Ibarguren; de Producción Animal, Sebastián Rodríguez y la Directora de especies tradicionales, Belén Urbieta. El objetivo fue poder graficar tanto con datos como con imágenes la situación extrema de la provincia, el impacto económico, como así también la realidad de los diferentes sectores que componen el agro: producciones tradicionales, animales de cría, cultivos anuales, forestación, entre otros.



En este sentido, Luciana Imbrogno señaló que se solicitó la declaración de emergencia y desastre por sequía e incendios para la totalidad de las explotaciones agropecuarias de la provincia previendo una prórroga de la situación por un año para los cultivos perennes y actividades de producción animal. Al mismo tiempo, Imbrogno destacó “el trabajo de articulación que se hizo en territorio en conjunto con el Inta, Inym, Ifai, Ministerio de Agricultura Familiar, entre otros. Esto permitió un relevamiento de más de 14 mil hectáreas, del cual participaron 71 técnicos y se pudo evaluar de manera precisa en territorio la situación, para poder plasmar en este informe y hacer esta defensa.”



Por su parte, el subsecretario de producción animal, Sebastián Rodríguez, manifestó que “la reunión tuvo un marco técnico donde se presentaron las condiciones de agua en el suelo, estado de la vegetación, estado de la producción animal, entre otras cuestiones. Y en base al análisis técnico que realizamos sumado al diagnóstico presentado por Nación, unificamos criterios acerca del procedimiento y los avances para la declaración de la Emergencia Agropecuaria”. Al mismo tiempo Rodríguez destacó las inversiones por parte de la provincia de Misiones para el sector productivo para acompañar esta difícil situación de los productores, y que también es importante el trabajo articulado con Nación para seguir trabajando en pos de las y los productores misioneros.



Objetivos

Según detalló el ministerio del Agro y la Producción a través de un comunicado, el objetivo de la reunión virtual de ayer fue la presentación de la situación de cada provincia ante la Comisión para la Declaración de la Emergencia. En el caso de Misiones responde al Decreto provincial N° 2686/21 por incendios y sequías, de fecha 29 de diciembre de 2021, cuyo texto suscribe “La declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda, desde el 29 de diciembre y por un plazo de 180 días corridos, afectada por numerosos focos de incendios en curso por consecuencia de la sequía, prorrogables en caso de continuar verificándose los factores, contingencias y daños que dieron lugar a tales declaraciones; quedando comprendidas las actividades específicas y localización de las mismas según determine la autoridad de aplicación.”



La provincia de Misiones compartió la reunión junto a otras tres provincias: Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La provincia de Córdoba presentó decreto por incendios y la provincia de Santa Fe por sequías. Mientras que la provincia de Mendoza realizó el pedido de declaración de emergencia por granizo y heladas tardías.



Asistencia en marcha

El jueves último desde el ministerio del Agro se informó que está realizando la entrega de las dos líneas de financiamiento dispuestas para afrontar las consecuencias del déficit hídrico de los últimos meses. Esta primera etapa de ayuda en el marco del Programa de Asistencia por Emergencia Agropecuaria asciende a $150 millones, además de un relevamiento para gestionar nuevos recursos para el sector productivo. Fueron beneficiados productores de San Ignacio, Jardín América, Eldorado, Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza.

Aprobaron la homologación

La Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario se reunió ayer con representantes de los gobiernos de Santa Fe, Misiones, Córdoba y Mendoza y recomendó homologar a nivel nacional las emergencias que ya fueron declaradas a nivel provincial.



Durante el encuentro que se desarrolló en forma remota desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se analizaron los decretos provinciales que declararon el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas regiones que vieron afectadas su capacidad productiva por eventos climáticos e incendios.



Participaron del encuentro el Subsecretario de Coordinación Política de la cartera nacional, Ariel Martínez, que estuvo acompañado por el ingeniero agrónomo Matías Lestani y en forma virtual desde sus provincias las autoridades provinciales.



También estuvieron presentes los representantes de Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (Fonaf) y Came.



Tras la reunión no se informó sobre los plazos que demandará la aprobación de los montos que puedan enviarse a las provincias como aportes no retornables o créditos subsidiados. Desde algunas de las entidades que representan a los productores se estimó extraoficialmente que llevará “algunas semanas más” al menos para los casos más urgentes.

“Los productores están vendiendo forzosamente sus animales”

Darío Bruera, Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, (Farm) calificó como desesperantes las situaciones que están viviendo algunos productores para tratar de salvar algo de su producción. Y consideró que frente a las fuertes pérdidas muchos perderán el esfuerzo de muchos años de trabajo con la cría de ganado. También lamentó la falta de estructuras de respaldo productivo, que en estos momentos podrían dar alivio a muchos colonos.



“La situación está cada día más complicada y hay muchos productores que están entrando en la desesperación y están vendiendo sus animales. Están haciendo ventas forzosas porque en esta época no acostumbran a vender y ahora lo hacen porque no tienen agua o no tienen más pasto”, comentó en diálogo con El Territorio.



“Vi dos camiones jaulas en Andresito que salieron repletos de hacienda no sé con que destino. También sé que hay gente que está adelantando el destete (de los terneros), hay varias actividades hechas para evitar más pérdidas. Otra cosa que se ve son camiones de alfalfa, que en esta época es una rareza, la gente está haciendo lo que puede. No sé hasta cuándo se aguantará, porque tampoco hay un pronóstico cierto que diga cuándo va a terminar la sequía”, comentó.



Y apuntó que hoy “el productor ve que esto no tiene fecha de vencimiento, no se sabe si va a durar 15 días más, un mes o todo el verano. Realmente los productores están tomando medidas desesperadas, están vendiendo su hacienda independientemente del precio y de todo. Se trata de salvar algo”.



Por último criticó la falta de previsión para generar estructuras que cuiden el patrimonio productivo. “Esta sequía está demostrando la falta de estructura productiva en la provincia. Nosotros hace cuatro años con la Farm propusimos un plan ganadero, con plantas de alimento, sistemas de almacenamiento de granos y todas esas cosas. Y bueno hoy sentimos que no tenemos esas estructuras. Los productores están perdiendo el esfuerzo de muchos años”, consideró.