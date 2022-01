Avanza la investigación de la causa Gestapo antisindical

sábado 22 de enero de 2022 | 6:02hs.

Apocos días de que termine la feria judicial de verano, el expediente que investiga la reunión entre ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de inteligencia conocida como Gestapo antisindical sigue su curso. Ahora, se conoció que el ex jefe de Gabinete bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez, fue aceptado como querellante tras considerarse “particular damnificado” de la denominada mesa judicial.



La información fue confirmada a Perfil.com por fuentes de la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la denuncia que presentó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



Según se supo, Pérez ratificó su denuncia por espionaje ilegal en los últimos días y pidió ser parte querellante. Ante ese planteo, la fiscalía a cargo de Ana Russo decidió hacer lugar y elevó las actuaciones al juez Ernesto Kreplak, que en las últimas horas dio su visto bueno.



De esa manera, el ex funcionario se sumó como parte damnificada junto a Juan Pablo “Pata” Medina, el ex líder de la Unión Obreros de la Construcción y uno de los principales apuntados por la denominada mesa judicial del gobierno de Vidal. Vale mencionar, además, que el juez viene de rechazar un pedido de querellar que había hecho el secretario general del Sindicado Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel.



La causa se inició semanas atrás luego que trascendió el fragmento de un video -supuestamente grabado de manera ilegal por espías- en el que se lo ve al ex ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, describiendo lo que se podría definir como una estrategia de persecución a dirigentes sindicales.



Pedido clave a la Bicameral

Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que en las últimas horas el juez a cargo de la causa libró un oficio a través del cual le solicitó información a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, que lleva una investigación paralela.



Concretamente, los investigadores quieren hacerse de la declaración que formuló ante los legisladores el ex policía bonaerense Hernán Casassa, cuyo testimonio fue solicitado tras la difusión de un audio en el que también describe el supuesto mecanismo político-judicial a través del cual se buscaba promover causas contra políticos y sindicalistas. El testimonio del ex policía es clave porque era uno de los que encabezaba los allanamientos a los dirigentes.



En la Bicameral ya avisaron a La Plata que la información sería remitida en las próximas horas junto a los resultados de otras declaraciones y actuaciones que se llevaron a cabo hasta el momento. Los diputados y senadores buscan determinar si efectivamente la ex gobernación de la Provincia estuvo atrás de la organización de la reunión en el Banco Provincia de junio de 2017.



En el marco de esa investigación, los legisladores realizaron el martes una inspección ocular en la sede bancaria para “corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía”.