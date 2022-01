Macri recibió a legisladores del PRO en Villa La Angostura

sábado 22 de enero de 2022 | 6:02hs.

El expresidente Mauricio Macri se reunió en Villa La Angostura con legisladores del PRO con la mirada puesta en las elecciones de 2023.



El ex mandatario recibió en el Country Club Cumelén a representantes del Foro Federal de Legisladores del PRO, con quienes analizó el año legislativo por delante y las perspectivas distritales de cara a los comicios ejecutivos del año próximo.



Durante la reunión, Macri manifestó preocupación por la actualidad del país y los problemas que atañan a los argentinos, al tiempo que hizo énfasis en “trabajar en equipo”.



La diputada neuquina Leticia Esteves ofició como anfitriona de la reunión y en declaraciones a la prensa contó qué dijo el líder del PRO durante el encuentro: “Habló de la realidad del país y el inmenso desafío que tenemos por delante todos los que formamos parte de este espacio”.



Además, la legisladora afirmó: “Tenemos la mirada puesta no sólo en la gestión de cada uno a nivel legislativo hoy, sino también en 2023. Debemos pensar con mucha humildad en los problemas que tienen los argentinos y trabajar fuertemente en cómo solucionarlos”.



Desde sus redes sociales, el diputado bonaerense Alex Campbell compartió imágenes junto al ex mandatario distendido, vistiendo jogging y zapatillas.