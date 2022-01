El 33,3% de los misioneros no tiene ni una dosis de la vacuna anticovid

sábado 22 de enero de 2022 | 6:05hs.

En los 21 días que transcurren del mes de enero, 32 personas perdieron la vida en Misiones a causa del coronavirus. Todas tienen algo en común: 19 de ellas no tenían aplicada, por elección propia, ni una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19, en tanto que 13, tenían colocada apenas una sola dosis, es decir, no habían completado su esquema de vacunación.



La inoculación representa la herramienta fundamental en la lucha contra esta enfermedad y su impacto se ve reflejado en la disminución de la ocupación de camas críticas en el sistema de salud. La vacunación salva vidas y por ello, en las estadísticas de decesos, lamentablemente, se encuentran aquellos que no tienen su cobertura y esto es algo que se viene dando ya desde mediados del año pasado.



Cotejando las proyecciones de población del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) y el reporte de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, el 33,3% de la población misionera aún no tiene aplicada ni una dosis de la vacuna anticovid, es decir 436.800 personas. No obstante, es necesario aclarar que ese número comprende también a niños recién nacidos y hasta los 2 años, que no están incluidos aún dentro del Plan Nacional de Inmunización, ya que los datos de población no están discriminados por edad, sino por municipio.



En Misiones, los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública indican que hasta el 19 de enero, 872.606 personas se habían inoculado con al menos una dosis de la vacuna, lo que representa el 66,6% de la población; 672.501 tenían las dos dosis (51,3%); en tanto que 212.667 se aplicaron la dosis adicional y refuerzo (16,2%).



Por su parte, a nivel nacional 887.371 argentinos no tienen aplicada ninguna dosis de la vacuna, lo que representa al 2,3% de la población del país, según los datos del Indec, aunque tampoco hace la discriminación por edad. Mientras que el 14,4% resta que complete sus esquemas para lograr la cobertura con dos dosis del fármaco.



Stock de vacunas

Actualmente, la realidad de la provincia en cuanto a stock de vacunas es muy distinta a la que se presentaba a finales de 2020 y principios de 2021, cuando las dosis llegaban a cuentagotas a la Argentina desde los países productores. Según el Monitor Público de Vacunación de Nación, Misiones tiene una reserva de más de 700 mil vacunas.



Desde hace ya varios meses que hay suficientes vacunas y se habilitó su aplicación a demanda, de cualquiera de las dosis, a diferencia de cómo era el mecanismo allá por diciembre de 2020. Al principio de priorizó al personal de salud y a los adultos mayores, pero hoy en día el plan de inmunización contra el Sars-Cov-2 abarca a niños desde los tres años y no tiene límite. Las vacunas se aplican tanto en hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y otros espacios que disponen los propios municipios.



Sin embargo, aún por miedo, desconocimiento y creencias personales, muchos no se aplican la vacuna y más de 200 mil de las 872.606 personas que se pusieron la primera dosis, todavía no completaron sus esquemas.



Es por ello, que en reiteradas ocasiones la cartera sanitaria pidió a la población que se acerque a los diferentes vacunatorios para colocación de cualquiera de las dosis.



Desde el 1 de enero, Misiones se adhirió a la implementación del pase sanitario como requisito de ingreso y permanencia en eventos públicos y privados, así como para ingresar al cine, bares, restaurantes, discotecas, locales bailables, salones para eventos o afines que se realicen en espacios abiertos o cerrados y para viajes de egresados o de jubilados.



Eso propició que un gran número de personas se concentrara en los centros de vacunación. No obstante, pese a la evidencia científica del impacto positivo de la vacuna, la resistencia en el pensamiento de unos cuantos todavía está presente.



Reducción de muertes

Las muertes de personas vacunadas con esquema completo fueron entre 6 y 12 veces menos -dependiendo del rango etario- que los decesos de quienes no recibieron ninguna dosis, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación sobre los fallecimientos por coronavirus de las dos primeras semanas de este año.



Durante las semanas 1 y 2 de 2022 (entre el 2 y el 15 de enero), la tasa de fallecimiento por coronavirus en Argentina en personas sin vacunar fue de 30 por millón de habitantes no vacunados; en quienes solo recibieron una dosis, de 16,10 por millón de habitantes, y en personas con esquema completo, de 5,89 por millón de habitantes con las dos dosis.



Si se analiza por franja etaria la diferencia se incrementa conforme baja la edad: en la población de 50 años y más, la tasa de muerte (siempre por millón de habitantes y con la condición que se analiza) de las personas no vacunadas fue de 233,3; mientras que con esquema completo la tasa desciende a 36.



En la franja de 20 a 49, las muertes por millón de habitantes de las personas no vacunadas fueron 15,6; y con esquema completo 1,34.



Por último, en niñas, niños y adolescentes (0 a 19), la tasa de decesos por millón de habitantes fue de 1,2 para quienes no estaban vacunados, y de 0,15 para los que tenían las dos dosis.



“La mejor forma de analizar la eficacia de las vacunas es utilizar estas tasas por franja etaria, porque la edad promedio de las poblaciones vacunadas y no vacunadas son muy distintas”, indicó a Télam el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.



En la actualidad el 91% de las personas mayores de 50 años tiene el esquema completo (dos dosis); entre 20 y 49 años se encuentran en esa situación el 84% y en los menores de 19 años alcanza el 43%.

Covid: otros 1.348 casos y cinco muertes

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública informó que ayer en Misiones hubo 1.348 nuevos casos positivos de Covid-19 y cinco personas murieron como consecuencia de la enfermedad.



En cuanto a los fallecidos, el parte oficial marca que dos de ellos tenían comorbilidades pero no estaban vacunados por decisión propia o de la familia y los tres restantes tenían el equema de vacunación incompleto. De esa manera, desde el inicio de la pandemia se cuentan en la provincia 56.508 contagios, 42.191 recuperados y 748 fallecidos.



Por su parte, a nivel nacional se registraron 161 muertes y 118.171 contagios de coronavirus, la octava cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. De esta manera, el total de infectados desde el inicio del brote se elevó a 7.694.506, mientras que los fallecimientos suman 118.969. De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.511 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.