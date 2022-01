“Los productores están vendiendo forzosamente sus animales”

sábado 22 de enero de 2022 | 5:00hs.

Darío Bruera, Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, (Farm) calificó como desesperantes las situaciones que están viviendo algunos productores para tratar de salvar algo de su producción. Y consideró que frente a las fuertes pérdidas muchos perderán el esfuerzo de muchos años de trabajo con la cría de ganado. También lamentó la falta de estructuras de respaldo productivo, que en estos momentos podrían dar alivio a muchos colonos.

“La situación está cada día más complicada y hay muchos productores que están entrando en la desesperación y están vendiendo sus animales. Están haciendo ventas forzosas porque en esta época no acostumbran a vender y ahora lo hacen porque no tienen agua o no tienen más pasto”, comentó en diálogo con El Territorio.

“Vi dos camiones jaulas en Andresito que salieron repletos de hacienda no sé con que destino. También sé que hay gente que está adelantando el destete (de los terneros), hay varias actividades hechas para evitar más pérdidas. Otra cosa que se ve son camiones de alfalfa, que en esta época es una rareza, la gente está haciendo lo que puede. No sé hasta cuándo se aguantará, porque tampoco hay un pronóstico cierto que diga cuándo va a terminar la sequía”, comentó.

Y apuntó que hoy “el productor ve que esto no tiene fecha de vencimiento, no se sabe si va a durar 15 días más, un mes o todo el verano. Realmente los productores están tomando medidas desesperadas, están vendiendo su hacienda independientemente del precio y de todo. Se trata de salvar algo”.

Por último criticó la falta de previsión para generar estructuras que cuiden el patrimonio productivo. “Esta sequía está demostrando la falta de estructura productiva en la provincia. Nosotros hace cuatro años con la Farm propusimos un plan ganadero, con plantas de alimento, sistemas de almacenamiento de granos y todas esas cosas. Y bueno hoy sentimos que no tenemos esas estructuras. Los productores están perdiendo el esfuerzo de muchos años”, consideró.