Un festival para conocer más del arte y la cultura japonesa

sábado 22 de enero de 2022 | 6:00hs.

Hoy a las 19 en Colonia Luján, localidad de Garuhapé, arrancará el festival Bon Odori, que celebra y comparte la cultura japonesa. Es



una festividad tradicional de baile y gastronomía, y contara con distintos números artísticos, la organiza la Asociación Japonesa de Garuhapé.



Desde la organización, Carolina Doy brindó detalles de lo que se espera para esta edición, “este es un evento que hacemos sin fines de lucro, hacemos de corazón, queremos transmitir la cultura japonesa, nuestras raíces, dar a conocer y compartir con la comunidad”, y añadió, “se hace todo a pulmón, con ayuda de mucha gente que no pertenece a la asociación, las municipalidades de Puerto Rico y Garuhapé, Vicegobernación, este año en particular contamos con la ayuda de la Asociación Japonesa de Jardín América, acá somos pocos, y como el evento se fue haciendo cada vez más grande, es como que necesitamos una mano, para nosotros eso es impagable”.



Las entradas tienen un costo popular de 300 pesos, menores de 12 años, discapacitados y jubilados no paga.



El estacionamiento cuesta 100 pesos.