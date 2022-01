Sector pyme advierte dificultades para proyectar y sostener las exportaciones

sábado 22 de enero de 2022 | 6:04hs.

Las pymes transitan momentos de incertidumbre, devenido no sólo de dos años de pandemia sino también -y principalmente- de las variaciones económicas que son una constante en el país. En este escenario, realizar inversiones y proyectar son metas complejas, aunque los empresarios siguen apostando a lograr un crecimiento más sostenido en este 2022.



Uno de los desafíos también es la exportación, pues se advierte que el dólar “está planchado respecto a la inflación” y en este mismo marco de indeterminación, se hace difícil mantener los mercados externos. No obstante, se insiste y se impulsa el pedido de mejores condiciones de exportación y más líneas de financiamiento.



Justamente al respecto, un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) determinó que si bien el financiamiento para pymes aumentó a fines del año pasado, sigue estando por debajo de los niveles del 2019.



Según se indica en el análisis -realizado con datos propios y producidos por el Instituto Argentino de Estadísticas y Censos (Indec) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, los préstamos otorgados a pymes registraron un crecimiento del 3,6% en los dos últimos meses del año, después de cinco meses de retroceso. Así también, se muestra una suba del 0,5% comparado con el año anterior. No obstante, el acceso al financiamiento para el sector privado y pyme aún sigue lejos de los registros de 2019, con una baja que llega al 7,2% frente a ese período.



“En relación a 2019, el financiamiento al sector privado en general, y a las pymes en particular, todavía continúa cayendo. Vemos una baja del 7,2% frente a 2019 y que el financiamiento al sector privado no financiero en su conjunto también se contrajo un 25,7%”, detalló la entidad.



Y añadió que “aún mejorando el financiamiento, sigue siendo necesario que el sector financiero se comprometa a un acompañamiento firme y real que permita apuntalar el crecimiento esperado en este contexto y en los próximos meses para toda la cadena productiva”.



El desafío de proyectar

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó que hacer pronósticos sobre el 2022 es muy difícil “sobre todo cuando está de por medio el arreglo con el fondo más otras definiciones de política nacional que hacen a la cuestión. Pensemos que en este momento estamos sin presupuesto o sea, todo lo que uno pueda decir en este momento está sujeto a revisión y análisis”.



“Depende exclusivamente de las decisiones que tome el presidente en cada caso junto con cada ministro del área. Estamos todavía por debajo de los montos que se prestaban al sector pyme, de alguna manera se han ido regularizando con muchas líneas provenientes directamente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, eso ha ayudado a hacer más práctica la toma de créditos, por ejemplo, el convenio que tenía durante el último cuatrimestre el Ministerio del Agro, de la provincia de Misiones que manejaba fondos de una línea del Ministerio de Desarrollo Productivo. Después se terminó esa cuota y los fondos se manejan directamente desde la Nación; entonces, lo importante de esas líneas eran las tasas muy sensiblemente por debajo de la inflación, y cuando hablamos de 50% de inflación anual, conseguir préstamos al 20, al 22 o al 24%, significa ganar directamente la mitad de la tasa versus la inflación”, dijo.



Haene acentuó que igualmente, el empresario está siendo hoy muy cuidadoso por una razón fundamental, que en el caso de las empresas exportadoras tiene que ver con el dólar planchado lo que hace difícil ser muy eficiente. “Se trabajan, se cobra, pero el dólar está muy atrasado respecto de la inflación, entonces hoy muchas empresas están optando por vender en el mercado doméstico porque rinde más, se cobra más rápido y en muchos casos el pago es anticipado de parte del cliente. Entonces está costando mantener los mercados externos sobre todo donde hay mucha competencia”.



“Muchas veces el empresario necesita créditos, necesita asistencia crediticia pero con estas tasas le terminan comiendo la utilidad, entonces trabajar a pérdida es difícil porque después cuesta remontar. En general han trabajado bien, la economía es muy dinámica y sobre todo por los hechos exógenos como es el caso de los incendios, la sequía, a falta de hoja en el caso del té o la soja, se prevé un año complicado”, expresó.



Además refirió que para la recuperación de las empresas hace falta seguridad jurídica, disminuir la presión fiscal nacional, provincial y municipal y disminución del costo laboral, “es decir, la presión tributaria que es lo que pagan las empresas destinados a la seguridad social, obra social, aportes industriales y demás”.



“Hace mucho que venimos solicitando esto, pero se hace difícil llegar a la práctica. Hay muchas aristas, entonces hacer un análisis llevaría mucho tiempo y tendría que ser muy profundo y con especialistas de cada sector”, finalizó Haene.