La nieta de Salvador Allende, ministra de Defensa en Chile

sábado 22 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, confirmó ayer al ex presidente del Banco Central Mario Marcel como ministro de Hacienda, mientras que la nieta del ex mandatario Salvador Allende, la diputada Maya Fernández Allende, estará al frente de la cartera de Defensa, en lo que será un gabinete con más mujeres que hombres y muchos independientes.



A 33 días de ganar el balotaje, el líder de Apruebo Dignidad anunció en el Museo Nacional de Historia Nacional de Santiago lo que será a partir del 11 de marzo su gabinete que constará de 24 nombres, 14 mujeres y 10 hombres.



“Hoy presentamos un Gabinete con mayoría de mujeres y quiero recalcar este hecho, este es un Gabinete diverso, con presencia de personas de provincias, un Gabinete intergeneracional, con pluralidad política y diversos puntos de vista”, señaló el mandatario electo durante la ceremonia de presentación en el Museo de Historia Natural en Santiago.



Uno de los nombres más esperados era el de Hacienda y, sin sorpresas, Boric escogió al ex titular del Banco Central Marcio Marcel, que el jueves renunció a ese cargo.



Antes, ocupó diversas funciones en los gobiernos de centro izquierda, entre 1990 y 2008, y era el preferido para los mercados, que ve en su nombramiento un gesto de moderación en las reformas económicas que busca implantar el próximo presidente.



Círculo íntimo

El futuro jefe de Estado se nutrió además de su círculo más íntimo para puestos de relevancia: Camila Vallejo será vocera de Gobierno y Giorgio Jackson estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.



Antonia Orellana, periodista de la Universidad de Chile, asumirá como ministra de la Mujer, Marisa Rojas en Medioambiente y Alexandra Benado en el de Deportes.



María Begoña Yarza, médica cirujana de la Universidad de Chile e independiente en cuanto a la afiliación política, quedará a cargo del Ministerio de Salud con el gran objetivo de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.



Otro nombramiento relevante es el de la diputada socialista (centroizquierda) y nieta del ex presidente Salvador Allende (1970-1973), Maya Fernández, que será ministra de Defensa a partir de marzo.



“Le doy la bienvenida a la diputada Maya Fernández en el ministerio de Defensa”, señaló Boric durante la ceremonia de presentación en el frontis del Museo de Historia Natural en Santiago.