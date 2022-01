EE.UU. y Rusia acuerdan seguir la vía diplomática

sábado 22 de enero de 2022 | 6:02hs.

Los jefes de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, y estadounidense, Antony Blinken, concluyeron ayer en Ginebra conversaciones “útiles y sustanciales” sobre la actual tensión en Ucrania, aunque sin mostrar sobre la mesa algún tipo de avance concreto para apaciguar la crisis, aunque tras el encuentro todas las partes involucradas en la confrontación enviaron mensajes hostiles.



Blinken afirmó, tras la reunión, que la semana que viene dará una respuesta escrita a Rusia sobre sus preocupaciones en materia de seguridad ante el avance de las operaciones de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (Otan) en Europa del Este.



Además, insistió en que su país está dispuesto a responder a “una agresión de Rusia, aunque no sea militar”, pidió a su homólogo pruebas de que no desea invadir Ucrania y exigió que retire las cerca de 100.000 tropas rusas en la frontera.



“Estamos comprometidos con la vía de la diplomacia para intentar resolver nuestras diferencias. Pero si eso resulta imposible y Rusia continúa con la agresión contra Ucrania, daremos una respuesta unida, rápida y severa”, afirmó Blinken en la conferencia de prensa posterior a la reunión.



Por su parte, Lavrov reiteró su llamado a Washington a influir en Kiev para cumplir con los Acuerdos de Minsk, documentos que sientan la base para una solución pacífica del conflicto en el este de Ucrania.



“Otra vez, tanto hoy como cuando recibimos a la ministra de Exteriores alemana y en contactos con nuestros colegas franceses, destacamos con firmeza que es hora de dejar de tolerar lo que hace el régimen de Kiev y obligarlo a cumplir con lo que no fue simplemente prometido, sino fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo Lavrov.



“Blinken fue informado de que si (Washington) continúa haciendo caso omiso a las preocupaciones legítimas de Rusia, relacionadas principalmente con la exploración militar del territorio ucraniano por EE.UU. y sus aliados de la Otan en el contexto de un despliegue a gran escala de las fuerzas y los medios de la alianza cerca de nuestras fronteras, tendrá las consecuencias más graves”, dijo luego Lavrov.