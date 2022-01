A los 74 años falleció Meat Loaf, el gran baladista del rock

sábado 22 de enero de 2022 | 6:00hs.

El cantante y actor estadounidense conocido como “Meat Loaf”, un icono de la balada y el hard-rock que saltó a la fama con su álbum “Bat Out of Hell” y que participó en filmes, series y musicales, falleció el jueves a los 74 años en Estados Unidos por causas que no se revelaron, aunque se sabía que su salud estaba delicada al menos hace un año.



“Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”, apuntó su familia en un comunicado recogido por la prensa internacional sobre la despedida del artista que en seis décadas vendió más de 100 millones de discos y protagonizó más de 65 películas.



Nacido como Marvin Lee Aday en Dallas en 1947, Meat Loaf dio sus primeros pasos trabajando en musicales antes de protagonizar uno de culto “The Rocky Horror Picture Show”.



En 1971, lanzó su primer disco y seis años después llegó el aclamado “Bat Out Of Hell’ (1977), compuesto junto a Jim Steinman e inspirado en el musical “Neverland” y que, en la actualidad, aún vende unas 200.000 copias por año.



Según la revista Rolling Stone, está ubicado en la posición 343 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.



No volvió al estudio hasta la nueva década, en la que grabó los discos “Dead Ringer” (1981), “Midnight at the Lost and Found” (1983), “Bad Attitude” (1984) y “’Blind Before I Stop” (1986).



En 1980 protagonizó su primera película, “Roadie” de Alan Rudolph, donde compartió elenco con otros músicos como Alice Cooper, Roy Orbison y Debbie Harry de Blondie. Y desde entonces seguirían otras como “Motorama”’ (1991), “El mundo según Wayne” (1992), y “El club de la pelea”, entre otros filmes y series.



Estrella de MTV

En 1993, en los albores de una nueva era, publicó una secuela de su mayor éxito, llamada ‘Bat Out Of Hell II’, cuyo single “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)” renovó su condición de fenómeno de masas. Su videoclip con estética gótica se reproducía incontables veces por día en la cadena de televisión dedicada a la música MTV y sus fanáticos lo llevaron a los primeros lugares en cada ranking.



Además, obtuvo un Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista por la preciosa balada “I’d Do Anything for Love”.



Sin embargo, su siguiente álbum, lanzado en 1995, no tuvo el éxito esperado y Meat Loaf no volvió al mercado discográfico hasta 2003 con “Couldn’t Have Said It Better”’.



Fue entonces cuando empezó a evidenciarse que tenía problemas de salud: ese mismo año se desmayó durante una actuación en el Wembley Arena de Londres y fue ingresado en el hospital, algo que volvería a ocurrirle en 2011 en un concierto en Pittsburgh.



Sin que trascendieran realmente los motivos de su enfermedad, lo cierto es que su cuadro se fue agravando en los últimos tiempos.



El comunicado

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos”, comunicó la familia en la página de Facebook del cantante, nacido en Dallas (Texas) en 1947 .



En la carta publicada en la noche del jueves, su familia expresó: “Sabemos cuánto significaba para muchos de ustedes y apreciamos realmente todo su amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, remarcó su familia, que concluye con el mensaje: “De su corazón a nuestras almas...¡nunca dejemos de rockear!”.



El acoso y el refugio del arte

Aday apeló al sobrenombre “Meat Loaf” (pastel de carne) tras sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso que lo atormentaba, según aseguró en una entrevista a la revista Rolling Stone.



Según su biografía, su padre era policía y alcohólico, y lo maltrataba e incluso trató de asesinarlo. Su madre, profesora, murió de cáncer cuando él tenía 18 años, en 1966.



Con estos antecedentes, el cantante aseguraba a la revista Big Issue que se había borrado de su cabeza gran parte de su infancia. “Como mi nombre es Meat Loaf, la gente se cree que soy un idiota balbuceante. Leo a Shakespeare y a Tennessee Williams. Leo constantemente. Simplemente no quiero actuar conforme a las reglas”, declaró este inmenso artista de la época gloriosa del rock.