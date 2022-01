Wanda: Cooperativa monitorea el cauce del arroto Tupicuá y recomiendan el uso racional del agua

viernes 21 de enero de 2022 | 10:55hs.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Wanda fundada en el año 1969, y que cuenta actualmente con 4.200 socios usuarios activos, se surte del vital líquido del arroyo Tupicuá, curso de agua que

nace en el municipio de Puerto Esperanza.

La entidad debido a la sequía que azota a la zona, y desde hace ya varias semanas viene monitoreando el cauce, recomendando a los asociados el uso racional del agua. Al respecto el presidente Francisco Firka precisó: “es así; venimos observando el comportamiento del arroyo en todo su curso y vemos que el caudal ha disminuido, por ahora felizmente no a nivel crítico. No obstante por todos los medios, estamos instando a la población a que use racionalmente el agua,

como así la prohibición del lavado de vehículos, veredas, llenado de piletas y riego; al menos hasta que vuelvan las lluvias y el arroyo recupere su nivel habitual".

En otro orden de cosas Firka mencionó que "están a unos pocos días, de inaugurar una nueva

planta que permitirá junto a las preexistentes, una producción de un millón de litros”.