Yrigoyen: “Se llevaron todo el sacrificio de una familia”

viernes 21 de enero de 2022 | 12:00hs.

En la jornada de ayer, una familia de Hipólito Yrigoyen sufrió un robo, estimado en 500.000 pesos, de un local comercial de su propiedad.

A partir del hecho, según comentó la dueña del local a El Territorio, Daniela Sanders, decidieron cerrar momentáneamente sus puertas hasta poder recuperarse de la pérdida.

Con respecto al ilícito, la damnificada manifestó que “todo sucedió en la madrugada”.

Los delincuentes ingresaron al local luego de arrancar la reja del ventiluz y salieron por el mismo lugar “llevándose prácticamente todo, creo que quedó tan solo el 30% de lo que tenía a la venta en el negocio”, afirmó la mujer.

Además del perjuicio que sufrió la dueña del comercio, en el cual vendían indumentaria para toda la familia, Daniela lamentó la pérdida del puesto de trabajo de su empleada, en tanto que decidieron cerrar momentáneamente las puertas de la tienda.

Por otra parte, la entrevistada comentó que se enteró del hecho por la persona que trabaja con ella y que no se imaginó la magnitud del daño hasta que llegó al lugar. “Yo no podía creer cuando llegué, no imaginé ver todo vacío, destruido, realmente mi familia y yo estamos destrozados”, aseguró.

En tanto los delincuentes, la mujer estima que fueron varias personas ya que al llegar a la escena, la damnificada aseguró que el local se encontraba casi vacío.

Con respecto a ello, Sanders realizó la denuncia correspondiente pero aún no tienen conocimiento sobre las personas involucradas debido a que “en el lugar hay mala señal de internet y no contamos con cámaras de seguridad”, manifestó.