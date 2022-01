A punta de pistola asaltaron a un repartidor en Candelaria

viernes 21 de enero de 2022 | 6:03hs.

Un joven de 24 años denunció haber sido asaltado en Candelaria por delincuentes armados, quienes se llevaron el vehículo de su trabajo en el cuál se movilizaba. El vehículo fue recuperado horas más tarde, abandonado y vacío.



Según detallaron fuentes policiales consultadas por este medio, los hechos transcurrieron bien temprano, cerca de las 6 de la mañana. A las 6.45 la víctima, identificada como Ignacio Gastón F. (24) se presentó en la comisaría de Candelaria para advertir a los efectivos de la violenta secuencia.



El hombre pertenece a una empresa de encomiendas y estaba haciendo repartos en una camioneta Mercedes Benz Sprinter color blanco. Detalló que se encontraba estacionado sobre la avenida Roque González, cerca de las terminal de ómnibus, cuando fue abordado por dos desconocidos, quienes exhibieron armas de fuego.



Los asaltantes huyeron con el rodado sin que el trabajador pudiera hacer nada.



Ante la denuncia una comisión policial inició recorridas por la zona para tratar de dar con los implicados, empresa que no obtuvo resultados positivos hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, se pudo recuperar la camioneta.



La Mercedes, detallaron las fuentes, estaba abandonada sobre la calle Carlos Pellegrini, entre Lavalle y Chacabuco, ya sin ocupantes. Por orden judicial, el vehículo fue incautado y sometido a pericias por parte de la División de la Policía Científica de la Unidad Regional X.



Por otro lado, más tarde se hizo presente en la dependencia el dueño de la empresa. El hombre, de 50 años, confirmó el faltante de bolsines de dinero que serían destinados al reembolso de los clientes. De todas formas, no supo precisar el monto.



Ayer El Territorio buscó insistentemente comunicarse con un representante de la empresa, con sede en la localidad de Oberá, pero no obtuvo respuestas.



Por el hecho interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo. Se dio intervención a la Brigada de Investigaciones, además de diferentes comisiones, para poder dar con los responsables. Se analizan si hay cámaras de seguridad en la zona que puedan haber registrado la secuencia.



Otra sustracción en Garuhapé

Otro hecho similar ocurrió en la localidad de Garuhapé, aunque sin violencia. Un joven se acercó a la comisaría local para denunciar que su vehículo, una Toyota Hilux que estaba estacionada sobre la avenida República Argentina, había sido sustraída.



Por ello, los policías iniciaron un operativo cerrojo que tuvo sus resultados cerca de las 17.00 en el kilómetro 10 de la ruta provincial 220. Al detalle, luego de varios recorridos se pudo establecer que estaba por esa zona, por lo que se montó un operativo.



La camioneta fue avistada circulando por la zona, pero el conductor intentó huir, dando inició a una persecución de unos dos kilómetros. Finalmente el conductor se detuvo, dejó abandonado el rodado e intentó darse a la fuga. Fue alcanzado y reducido.



La camioneta fue incautada y será devuelta a su propietario, mientras que el implicado quedó alojado en una celda a disposición de la Justicia.