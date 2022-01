Escasez por alto consumo, cortes de luz y roturas

viernes 21 de enero de 2022 | 2:00hs.

Son varios los municipios en emergencia hídrica. Recientemente Leandro N. Alem, San Pedro y Aristóbulo del Valle se sumaron a otros como El Alcázar, Santa Rita, Puerto Esperanza, Eldorado, Puerto Iguazú, Puerto Piray y Colonia Victoria.



En este sentido, según habían explicado desde la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap), más de la mitad de las cooperativas tiene problemas para captar o distribuir el líquido entre los usuarios. A esto se suma una ola de calor sin precedentes por su extensa duración con temperaturas que son récord y no descienden durante la noche.



En Posadas el panorama es complicado en los barrios del Sur de la ciudad.



En ese sentido, desde Samsa, que presta servicios en la capital misionera y Garupá, explicaron: “Si bien en Posadas hay capacidad para responder a picos de demanda muy altos, la situación se vuelve más compleja cuando una ola se extiende en el tiempo, como esta, sin lluvias intermedias. Por eso se viene comunicando que se haga un uso racional del agua, que sea solo para consumo y para higiene personal y evitar riego, llenado de piletas durante el día, todo lo que no sea indispensable”.



Aclararon que en la mayor parte de Posadas no hay inconvenientes con el servicio. Tampoco se registran problemas estructurales ni de energía en la planta de captación de agua. Los inconvenientes sí aparecen en barrios que se abastecen de la planta de Miguel Lanús, debido a cortes de energía en la zona y alto consumo que hace que cueste normalizar la presión del servicio.



Además, otro problema son las conexiones clandestinas: “Detectamos este miércoles a un vecino realizando una conexión clandestina en el barrio Néstor Kirchner, el más alejado de la planta potabilizadora, que afectó a la red troncal de agua y dejó sin agua al barrio y a toda la zona de San Isidro”.