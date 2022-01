Colonos se unen contra usurpación de tierras

viernes 21 de enero de 2022 | 6:04hs.

En los últimos días, la usurpación de tierras se sumó a las demás preocupaciones que aquejan a los productores por esta época en San Pedro. Ante el avance de intrusos contra las tierras privadas, colonos autoconvocados se movilizaron ayer y desalojaron a personas que se habían instalado en dos chacras, una en la zona de Gramado y otra lindante al barrio San Miguel. Los intrusos no presentaron resistencia.



En este sentido, unos 60 colonos se autoconvocaron para luchar contra la usurpación de tierras. El hecho comenzó el pasado lunes cuando uno de los vecinos tomó conocimiento de que por lo menos cinco personas habían ingresado a una propiedad ubicada sobre la ruta provincial 20, en Paraje Gramado.



Al constatar el hecho, decidieron realizar una convocatoria para desalojar a los intrusos. Situación similar ocurrió en otra propiedad, lindante con el ejido urbano.



Para evitar las usurpaciones, en menos de dos horas se sumaron cerca de 60 propietarios de tierras, con la intención de ir hasta el lugar y de forma pacífica solicitar a los ocupantes que despejen la propiedad, situación que se hizo efectiva en la tarde de ayer.



Los autoconvocados pusieron a disposición de los intrusos móviles para transportar las pertenencias que habían instalado en la chacra ajena, hasta los respectivos domicilios.



Según precisaron a El Territorio, “no son personas que no tienen (donde vivir). Son gente acostumbrada a hacer esto, que ya han usurpado tierras y vendido, aprovechándose de alguna situación difícil por la que pueda estar atravesando la familia propietaria. Esta fue la primera movilización, pero no la última. Cuando tengamos datos de un accionar similar vamos a actuar”



La decisión de los autoconvocados respondió -dijeron- a la lentitud de la Justicia para otorgar una orden de desalojo, dando tiempo así, a que los usurpadores construyan sus viviendas y comiencen a trabajar la tierra.



“Hasta que la Justicia actúe, los usurpadores ya se creen dueños y terminan teniendo derecho sobre propiedades, chacras que están activas, cuyos dueños están trabajando. El pedido de todos es que ese proceso se acelere y los jueces tomen las decisiones de inmediato”, recalcaron los colonos.



En ambas propiedades no hubo resistencia. La Policía estuvo en el lugar, según se pudo observar.