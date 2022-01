Parafina positiva para joven acusado de matar a balazos en Dos Hermanas

viernes 21 de enero de 2022 | 6:05hs.

El expediente que investiga el homicidio de Juan Bautista De Lima (52), el vecino del paraje El Palmital, de Dos Hermanas, que fue asesinado de al menos seis disparos de arma de fuego y cuyo cuerpo fue hallado el martes por su pareja sobre un tramo de la ruta provincial 18, registró novedades durante las últimas horas.



La más importante tiene que ver con que los estudios de guantelete de parafina, prueba científica que tiene como objetivo detectar rastros de pólvora, arrojó resultado positivo en el único sospechoso que tiene hasta el momento de la investigación.



Se trata Faustino P. D.S, un joven de 24 años que en el mencionado paraje donde era vecino de la víctima es conocido con el apodo de Cabeludo.



Tal como publicó en su edición de la víspera este matutino, el acusado había sido detenido pocas horas después del hecho por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional XII ya que al parecer habría amenazado de muerte a De Lima en Navidad.



Y si bien el reciente estudio científico no hace otra cosa más que complicar su situación procesal en la causa, previo a conocerse la novedad el joven estuvo casi diez horas en libertad por orden de la Justicia.



Fuentes que entienden en el caso explicaron que esto se debió a que si bien los investigadores habían hecho al acusado durante la jornada del miércoles el citado estudio para establecer si fue él quien efectuó los disparos, los estudios tardarían al menos un día en conocerse.



Y hasta ese entonces no existían otros elementos que comprometían a Cabeludo en la investigación, lo que motivó en ese momento la decisión del juez Ariel Belda Palomar, a cargo del Juzgado de Instrucción de San Pedro y que investiga el caso, ordenar la liberación del detenido.



Diligencia que se concretó cerca de la medianoche del miércoles.



Pero a primera hora de la mañana de ayer, tras llegar al juzgado instructor el resultado de la parafina positiva para el sospechoso, el mismo magistrado volvió a ordenar la detención del vecino, quien fue localizado a media mañana cuando regresaba a su vivienda.



Tras un segundo paso con el médico policial para el correspondiente examen de rigor, el detenido fue alojado nuevamente en la comisaría de Dos Hermanas y se espera que el próximo martes sea trasladado al edificio judicial sampedrino para audiencia indagatoria.



En paralelo a esto, los investigadores continúan con la búsqueda del arma utilizada en el ataque, como así también los resultados de la autopsia al cuerpo del fallecido y que en teoría debía realizarse durante la jornada de ayer en la Morgue Judicial de la capital provincial.



Fue de compras y no volvió

Según lo que se reconstruyó hasta el momento por este caso, Juan Bautista De Lima (52) fue visto por última vez el último lunes cuando salió de su humilde vivienda en el paraje El Palmital, de Dos Hermanas, con la intención de comprar alimentos en un comercio ubicado en la zona urbana.



Ese día se despidió normalmente de su pareja, de 23 años, y a bordo de su Honda Titán 150 emprendió camino rumbo a un conocido comercio donde habitualmente solía realizar compras.



Pero pasó el lunes y De Lima nunca regresó a su casa.



Esto preocupó mucho a su concubina quien decidió esperar a la mañana del martes para salir a buscar al hombre.



Para ello decidió tomar la terrada ruta provincial 18, pero al recorrer 2,000 metros y a pocos metros del arroyo El Inter, se topó con la desgracia.

El cuerpo sin vida fue hallado el martes sobre la ruta provincial 18. Fotos: Policía de Misiones

Su pareja se hallaba tendida en el suelo sin vida, aún arriba de su motocicleta, pero con una gran cantidad de impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos atravesó su casco.



Inmediatamente la joven dio aviso a la Policía sobre el homicidio y tras ser consultada por los pesquisas por posibles sospechosos, no dudó en apuntar hacía la figura de Cabeludo.



En relación a esto último, la mujer amplió ante los uniformados que el mes pasado, para la Navidad, su concubino mantuvo un fuerte entredicho con el acusado por la delimitación de dos terrenos, lo que generó en ese momento la bronca del joven, quien de acuerdo a los dichos de la viuda, se habría retirado del lugar no sin antes amenazar de muerte a De Lima.



De acuerdo a los datos aportados por fuentes de la pesquisa, el móvil de un robo estaría casi descartado ya que junto al cuerpo se encontraron varias bolsas de mercadería de la víctima y todas sus pertenencias.

En cifras

6 Fueron los disparos que habría recibido la víctima. El médico policial constató que presentaba impactos en la cabeza, piernas y en el tórax.